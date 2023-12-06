曾判老闆性侵14歲少女致孕無罪　恐龍法官升官！將成韓國大法院長





▲趙姓娛樂公司老闆性侵一名14歲少女，並致其懷孕生子，最終獲判無罪，引發社會譁然。（示意圖）

圖文／鏡週刊

南韓2017年一項判決轟動社會，一名42歲趙姓娛樂公司老闆性侵一名14歲少女，並致其懷孕生子，但在三審法官曹喜大推翻一、二審有罪的情況下，判決該名老闆無罪，並解釋是因為「兩人相愛」，認定趙男無罪。之後曹喜大的這場判決引發社會譁然，更被評為「恐龍法官」，不過曹喜大日前獲得南韓總統尹錫悅提名，即將升官接任大法院長一職。

據南韓《NEWS 1》報導，當時案情顯示，趙姓老闆多次引誘該名14歲少女發生性關係，兩人還同居，少女後來也因此懷孕，最後更產下一子。不過在2012年，少女決定報警告發趙男，案件因此成立，趙男被控違法《兒童少年保護法》等罪。原先在一審與二審的判決中，趙男分別被判12年與9年，趙男不服繼續上訴，最後的三審法官就是曹喜大。

▲曹喜大。（翻自《NEWS 1》）

據悉趙男在2014年因為其他案件入獄，但趙男持續寄情書給少女。後來性侵少女案件的三審在2017年審理，當時曹喜大認為，趙男持續傳情書給少女，而且在其他簡訊裡，也看到趙男「滿滿的我愛你」，因此曹喜大認定這是「兩人相愛」，因此最後判決趙男無罪定讞。

這場判決當時引發南韓社會相當大的爭議與轟動，甚至有輿論把曹喜大冠上「恐龍法官」的稱號。不過現在尹錫悅提名曹喜大為大法院長，曹喜大在本月5日接受國會審查質詢，有議員也挖出這個舊案質詢曹喜大，但曹喜大強調，當時並沒有新證據可以證明被告人有罪，因此就整體案件和現有證據來判斷，依法也只能對被告人做出無罪判決。

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