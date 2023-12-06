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教少女打鼓「教到裸聊」摸大腿傳裸照　32歲男判關3年半鞭6下

▲▼ 學生,裙子,上課,家教。（示意圖／CFP）

▲被告自薦擔任女孩的私人擊鼓老師，起初並無異狀，沒想到後來要求進入女孩房間，甚至非禮少女，大聊性事。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名32歲男子擔任私人打鼓老師，到11歲女孩家中教她打鼓，沒想到他以檢查功課為由，要求進入女孩房間，不但把手伸進她的下體附近非禮，後來多次傳訊息大聊性事，甚至要求女孩把裸照及裸露影片發給他。男子被控多項罪名，他在認罪之後，被判坐牢3年半並鞭打6下。

8視界新聞網報導，這名女孩早在6歲就開始學打鼓，32歲被告賈斯汀（Lu Zhao En Justin）則是在女孩學鼓的音樂學校當老師。2018年，被告從音樂學校離職之後，聯絡女孩父親，自薦擔任女孩的私人擊鼓老師。在女孩與女孩父親同意之後，被告自2019年起每周都到女孩住處客廳上課，起初都沒有任何異常狀況。

到了2021年2月，被告以檢查功課為由，要求進入少女房間，期間伸手觸摸她的大腿內側，當時女孩挪開身體質問，被告事後離開現場。一個星期之後，被告趁著教課的機會告知有意進入她的房間，在女孩答應之後，被告把手伸進她的下體附近非禮。

依據法庭文件，在2021年2月23日至3月5日期間，被告與女孩多次在夜裡傳訊息大聊性事，被告還自創密碼暗號，綠色代號意思是方便聊性、橙色代號意思是有人在身邊不方便聊性。有一次，被告使用視訊聊天要求女孩脫衣，還讓她看自己下體；3月5日這天，在被告的要求之下，女孩把她的裸露影片與裸照傳給被告，甚至要求女孩自慰給他看。

這一切後來被女孩父親發現，選擇報警處理，揭發被告惡行。被告被控9項非禮、觸犯兒童與青少年法令和散播猥褻材料等罪名，他於5日認罪後，被判坐牢3年半和鞭打6下。

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