日本修法解禁大麻入藥　新增使用罪防濫用

▲大麻合法化在許多國家都是爭議議題。（圖／路透）



文／中央社東京6日綜合外電報導

日本參議院全體會議今天修正通過大麻取締法等，解禁以大麻草提取成分作為原料的醫藥品，最快將在2024年施行。修法也新增「使用罪」明訂罰則，強化大麻遭濫用的對策。

日本經濟新聞報導，大麻主成分之一的大麻二酚（CBD）對人體幾乎無害，在海外普遍被用作抗癲癇劑。日本目前也在進行臨床實驗，藉由此次修法未來將可在醫療現場實際使用。

但另一方面，為防止年輕族群濫用大麻，這次修法新增「使用罪」，違者將面臨7年以下有期徒刑。日本2022年因與大麻有關遭逮捕的人數中，約7成未滿30歲。

日本現行法令僅禁止持有及種植大麻，但沒有針對使用訂定罰則。

日本放送協會（NHK）報導，以大麻草作為原料的醫藥品，在歐美各國普遍被用來治療癲癇，但在日本國內因大麻取締法無法使用，過去包括患者等人都要求政府解禁。

因此，這次修法通過後，未來將可使用以大麻草提取成分作為原料的醫藥品，並同意以提取作為醫藥品等原料的大麻草種植行為。

修法為避免年輕族群濫用，將大麻定位為相關法律中明定的「麻藥」，除了已禁止的「持有」與「轉讓」等，新增禁止「使用」。

每日新聞報導，參議院全體會議今天還修正通過麻藥取締法，將大麻及其有害成分四氫大麻酚（THC）定位為「麻藥」，如果違法使用將面臨與麻藥相同的7年以下有期徒刑。