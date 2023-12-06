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加薩南部60萬難民「無處可去」！　聯合國：猶如世界末日

▲▼加薩南部主要城市汗尤尼斯（Khan Younis）遭以色列轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲以軍對加薩南部主要城市汗尤尼斯（Khan Younis）持續加大進攻力度。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

以色列在與哈瑪斯撕破停火協議後，加大攻擊力道，甚至下令要求加薩南部約五分之一區域的民眾撤離，只因以軍要擴大作戰範圍。根據原先估算汗尤尼斯的北部與中部等6個地區共有16.7萬人面臨撤離危機，但聯合國巴勒斯坦難民署卻表示，加薩南部已有超過60萬人接獲撤離令。

根據《衛報》報導，聯合國緊急救援協調員格里菲斯（Martin Griffiths）代表整個國際救援界表示，如今以軍持續不斷的進攻，已經使在當地的救援人員束手無策，失去所有可以幫助230萬名加薩人民的方法，並再度呼籲以色列立刻停止攻擊。

▲▼以色列地面行動擴大至加薩全境，大量坦克人員開進南部。（圖／路透）

▲大量以軍坦克開進加薩南部。（圖／路透）

格里菲斯說，因為以色列的地面進攻範圍已經擴展到加薩南部的汗尤尼斯，因此救援團體無法再向難民分發僅存的救援物資，等同於人道救援行動實際上已經被終結。他說，所謂的人道主義行動將成為幻想，而現在的情況猶如世界末日。

根據BBC報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在社群媒體X上表示，加薩南部有60萬人接獲疏散令，然而其中有近半的人在此之前已經被迫離開家園。

▲▼2023年12月1日，以哈臨時停火協議到期，加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）一棟房屋在以色列空襲中被毀房屋，百姓紛紛逃離。（圖／路透）

▲加薩南部難民接獲撤離令，連夜逃離家園。（圖／路透）

拉扎里尼直言，包含近東巴勒斯坦難民救濟和工程處在內的所有避難所都已經超出容納範圍，因此這些難民將無處可去。

以色列日前下令加薩南部城市汗尤尼斯的北部與中部共6個地區的居民撤離，並要求居民不要靠近汗尤尼斯與代爾巴拉赫（Deir al-Balah）間的主要道路。以色列軍方甚至揚言會在加薩南部動用「最大武力」，就像8周前在加薩北部所做的那樣。

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