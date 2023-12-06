驚悚影片！泰網美做傳統療法「燒灸」　一點火瞬間全身燃燒

▲當時Game躺在診療床上，讓醫師在身上鋪好藥草後，醫師點燃藥草，但就在點燃的瞬間，火苗燒遍全身。（翻自《Thairath》）

圖文／鏡週刊

泰國網美「Game」日前到一間診所進行傳統療法「Phao Ya」時，醫師在她身上點火後，卻突然瞬間燃燒，導致她身上多個部位有3級燒傷。而這段驚悚的治療影片也隨之曝光，目前Game也委請律師向診所提告。

據英國《每日郵報》與《Thairath》報導，Game日前到這間診所進行「Phao Ya」傳統療法，「Phao Ya」類似中醫的「灸術」，讓藥草放在身上穴位或部位燃燒，以熱氣治療患疾。當時Game躺在診療床上，讓醫師在身上鋪好藥草後，醫師點燃藥草，但就在點燃的瞬間，火苗燒遍全身，結果Game整個人起火，而且痛苦大叫。

▲這起事故造成Game有3級燒燙傷。（翻自《每日郵報》）

之後Game倒在地上翻滾，她的男友和一名男性診所助理，立刻拿毛巾蓋住Game身體，試圖滅火。但火勢依然控制不住，毛巾甚至也跟著著火，最後有一名女性工作人員直接用手舀出洗手台的水來滅火，火勢才得以撲滅。不過這時的Game身上有多處燒傷，後來送醫治療，證實她的傷勢有3級程度的燒傷。至於點火的醫師，則是嚇到躲在角落，完全沒有任何作為。

Game在本月4日向泰國衛生部投訴，表示她遭受很大的痛苦，而且因為燒傷，她後續必須接受治療2個月，這又是一筆鉅額花費，並嚴重影響她的工作。Game還氣憤地表示，出事的診所事後沒有任何協助與補償。目前Game已委請律師向該診所提告，律師彭派本威特（Guntouch Pongpaiboonwet）表示，診所醫師拒絕負起責任並卸責，稱Game目前必須自行負擔醫療費用，他們將提起訴訟，爭取相關補償費用。衛生部則回應，目前已對此事調查中，並將深入調查執行「Phao Ya」的醫療疏失。

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