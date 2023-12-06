漢堡吃一半「爬出活蟑螂」噁心畫面曝！　日本麥當勞道歉

▲日本麥當勞發生漢堡出現蟑螂的事件。（示意圖／達志影像／newscom）



記者王佩翊／編譯

日本麥當勞近日推出期間限定餐點「可樂餅漢堡」，有顧客特意到店內嚐鮮，沒想到吃到一半，卻從漢堡中爬出一隻活生生的蟑螂，嚇得他立刻拍照並上傳至網路。對此，麥當勞坦承是事實，並強調已經聯絡被害消費者，將會提供免費禮券作為補償。

根據J-CAST報導，一名網友11月底在社群平台公開一張照片，只見圖中一張餐巾紙攤在麥當勞餐盤上，而餐巾紙中央則是有一隻小蟑螂。當時網友發文稱，自己買的可樂餅漢堡中跑出一隻蟑螂。

▲網友上傳蟑螂照。右為日本麥當勞2月發生的「漢堡夾蟑螂」事件。（圖／翻攝自X）



該名網友11月29日再度發文表示，已經與麥當勞取得聯絡，並附上與客服人員交流的信件截圖。同月30日，網友再度回報新進度稱，麥當勞打電話給他，並表示願意提供商品禮券作為補償。而原本爆料漢堡出現蟑螂的推文則在30日被刪除。

日本麥當勞公關部12月1日證實，顧客所購買的漢堡中出現蟑螂是事實，但是強調已經與顧客聯繫，並針對該個案做出後續處理，由於未能第一時間取得出問題的漢堡，因此無法對此做出其他回覆。

網友受訪時表示，當天漢堡才吃了四分之一，就突然跑出一隻小蟑螂，甚至還活跳跳地要逃跑，並跑到牆壁上，於是他連忙使用餐巾紙將蟑螂殺死。另一方面，日本麥當勞2月也曾發生類似事件，當時網友在漢堡中發現一隻蟑螂。