AV女優逛五金行「脫掉小褲」藏架上　羞喊：給爸爸們的驚喜

▲凱拉逛五金行時把內褲脫下藏在貨架上。（圖／翻攝Instagram@sweetmommalaylaagain，下同。）



記者吳美依／綜合報導

紐西蘭色情女星凱拉（Layla Kelly）與友人逛五金行時，竟然當場把內褲脫下來，並且偷偷塞在貨架上，聲稱要「給爸爸和勤奮的建築工人一個驚喜」，相關影片在社群媒體爆紅，不過她也因此被業者封殺，甚至引來警察登門關切。

影片中，凱拉與友人造訪家居五金和園藝連鎖商店「邦寧斯」（Bunnings），她們逛到一半突然脫掉內褲，隨手扔在周遭的梯子或架上。

幾周後，凱拉被2名警察登門造訪，她一開門就驚覺不妙，「我立刻想著『天啊，有人死了』，立刻心一沉，然後開始恐慌。我以為一定發生了什麼恐怖的事情。他們一臉嚴肅地告訴我，他們必須談點嚴肅的事情。」

警方澄清沒有任何人死掉，而是要來談談影片的事情時，凱拉雖然鬆了一口氣，卻也陷入困惑，她趕緊解釋，這只是一個好玩的笑話，再三保證自己當天其實穿了很多件內褲，而且最終沒有把任何一件留在店裡，「它們只是拍影片的道具。」

凱拉坦言，和警察對談時，必須努力忍住不笑，因為這一切都太奇怪了，「你不能相信你在網路上看到的一切。我也不會把自己的內褲就這樣免費留下來。」她強調，那天一行人在店裡拍了很多影片，但員工什麼也沒說，只有一次制止脫鞋。

儘管凱拉必須簽署多份非法入侵通知書，同意如果未來2年進入威靈頓（Wellington）任何一間邦寧斯分店，將面臨6000紐元（約新台幣11.6萬元）罰款，但她很感激沒有被起訴，「我們拍攝時確保周圍沒有其他人，從來沒有暴露自己或任何東西。我不明白為何整件事要這麼戲劇化。但我絕對不會進入任何一間邦寧斯分店，這是可以肯定的。」

凱拉現居威靈頓，在OnlyFans經營成人頻道，她宣稱一年內藉此賺了19.6萬紐元（約新台幣380萬元），最高月收入達2萬9427紐元（約新台幣57萬元），並且才剛剛贏得2023年紐西蘭「最佳色情明星」的稱號。不過，邦寧斯拒絕回應這起事件。