客機遇劇烈亂流「乘客噴飛」！天花板撞出驚人裂痕　14人受傷

▲ 阿聯酋航空班機遇上亂流，造成14人受傷。（圖／達志影像／美聯社，非當事班機）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿聯酋航空（Emirates）一架從澳洲飛往阿拉伯聯合大公國的航班遇上劇烈亂流，造成至少14人受傷，甚至有乘客被向上拋飛，把機艙天花板撞出驚人裂痕和凹洞，事後心有餘悸表示，他當時「真的以為完蛋了」。

根據澳洲新聞網，當時阿聯酋航空EK421航班正從西澳洲珀斯飛往杜拜，途中遇上劇烈亂流，一名乘客透露，他和一名友人在亂流中兩度撞上天花板。

Me and @lunars_magic had the worst flight back from Perth to Dubai with @emirates. Geniunelly felt that was the end as we hit the ceiling to ground twice and smashed the ceiling in. Glad to be home. pic.twitter.com/g8zsi61cSk — MattRPD (@MattRPD) December 5, 2023

Twitch直播主MattRPD事後在社群平台X上發文寫道，「我和@lunars_magic搭阿聯酋航空從珀斯飛往杜拜時經歷最糟糕的飛行。我們兩度撞到天花板，把天花板砸凹，我當時真的以為完蛋了。很高興可以回家。」並附上一張機艙天花板凹陷、被撞出巨大裂痕的照片。

阿聯酋發言人證實，EK421航班4日在飛行中短暫遇上意外的亂流，後來繼續飛往杜拜，並於當地凌晨4至45分降落。

發言人說明，「機組人員和受過醫療訓練的志願者在機上對傷者進行評估與協助，並透過衛星連線提供額外醫療支持。航班降落時得到醫療服務，阿聯酋航空也派出護理團隊，以確保受傷乘客和機組人員得到一切可能的支持。」