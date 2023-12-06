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富比世公布「2023全球百大權勢女性」　蔡英文名列第30

▲▼109年國慶大會,蔡英文總統發表國慶演說。（圖／記者李毓康攝）

▲富比世雜誌公布2023年「全球百大最有權勢女性」名單，總統蔡英文名列第30。（圖／記者李毓康攝）

記者詹雅婷／綜合報導

美國雜誌《富比世》5日公布2023年「全球百大最有權勢女性」（The World’s Most Powerful Women），排名第一的是歐盟執委會主席范德賴恩，接著依序是歐洲央行總裁拉加德、美國副總統賀錦麗，第5名為美國流行樂天后泰勒絲，而我總統蔡英文也入榜，排名第30名。

一如往年，2023年最有權勢排行榜由4大主要指標來決定，分別是金錢、媒體、貢獻與影響範圍。政治領導人以國內生產總值及人口數來衡量，企業領袖以營收、估值、員工數來評估，另外富比世也對媒體提及率、社會影響力進行分析。

這份排行榜囊括全球最具影響與啟發的女性執行長、政治家、藝人、慈善家與政策制定者，榜首是歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），第2名至第5名分別是歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）。

▲▼ 。（圖／翻攝自富比世）

▲官網提到，蔡英文2016年當選為台灣第一位女性領導人。（圖／翻攝自富比世官網）

值得一提的是，蔡英文也入榜，名列第30名。依據介紹，蔡英文2016年當選為台灣第一位女性領導人，也是第一名未婚總統，打破政治慣例，向美國示好，與中國大陸關係緊張，誓言透過生物技術與綠色能源方面的舉措刺激經濟，要使台灣成為世界上不可或缺的一員。

介紹還提到，蔡英文2020年以超過57%的選票連任成功，她所取得的勝利被視為對北京政府試圖控制台灣的反對表態，新冠疫情方面的領導成為世界典範。她在2022年11月選舉失利後辭去民進黨主席職務，但仍將擔任總統直到2024年。

▲▼ 。（圖／翻攝自富比世）

▲富比士5日公布2023年百大權勢女性榜。（圖／翻攝自富比世官網）

另外，中國電子商務公司京東集團執行長許冉（Sandy Ran Xu）名列第20名，是排名最高的亞洲女性，而淡馬錫信託基金會主席何晶（Ho Ching）排名第33名。

富比世指出，在2023年1月至4月期間，世界上最有權勢的女性人數減少，前芬蘭總理馬林（Sanna Marin）、前紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）等人接連下台。

直到夏季，女性力量的故事開始升溫，英仕曼集團（Man Group）出現首位女性領導者羅賓·格魯（Robyn Grew），泰勒絲、碧昂絲（Beyoncé Knowles）和「芭比娃娃（Barbie）」創造出數十億美元消費者支出，對消費者產生極大影響。這樣的影響力也讓她們在這份榜單上占據一席之地，泰勒絲拿下第5名，這是她有史以來最高的排名，碧昂絲從2022年的第80名，前進至第36名，芭比娃娃則是第100名。

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