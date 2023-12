曾中3千多萬！強運女17年後「再中7億元大獎」　度假回來又中了

▲女子連中大獎。(圖/翻攝自Massachusetts Lottery)

記者李振慧/綜合報導

美國麻州女子德西莉(Desiree Fortini-Craft)擁有超強好運,2006年才中過美元100萬元(約台幣3,148萬元)獎金的她,相隔17年再中美元2500萬元大獎(約台幣7億多元),這次她不急著領獎而是先去旅遊,結果旅遊回來領獎,買刮刮樂又中美元500元(約台幣1.5萬元)。

17年前才中過美元100萬元大獎的德西莉,近來在麻州波士頓西羅克斯伯里社區(West Roxbury)購買Extravaganza刮刮樂時,竟然中了美元2500萬最大獎,然而她第一時間沒有急著領獎,而是先把彩券藏起來,與未婚夫開心前往加勒比海島嶼阿魯巴(Aruba)度假。

