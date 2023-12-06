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以色列總理稱「不可能現在把所有人質帶回家」　家屬氣炸

▲▼ 以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡稱「現在不可能把所有人都帶回家」，引爆人質家屬怒火。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）5日與內閣成員、獲釋人質、仍被關押人質的家屬見面，但他期間明確提及「不可能現在把所有人質帶回家」的發言點燃家屬心中怒火，場面火爆。

綜合BBC、以色列時報等外媒報導，以色列軍方稱目前仍有138名人質在哈瑪斯手中，但如今臨時停火協議期限已過，人質獲釋希望渺茫。這狀況使得以色列政府受到人質親屬嚴厲批評，因為人質親屬們強烈希望能讓他們的家人回家。

依據Ynet取得的會議錄音檔案，一名獲釋女性人質情緒激動表示，她的丈夫現在仍被囚禁，批評納坦雅胡把政治置於其餘138名人質安全獲釋之上，「我看到85歲的阿爾耶（Aryeh Zalmanovich，在10月7日被哈瑪斯挾持為人質）死在我面前……這就是你想要推翻哈瑪斯政權的意思嗎？」

▲▼ 以色列民眾11月7日群聚在以色列議會外頭，抗議納坦雅胡政府，聲援10月7日受害者與人質。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列民眾11月7日群聚在以色列議會外，抗議納坦雅胡政府，聲援哈瑪斯10月7日跨境攻擊以色列事件的受害者與人質。（圖／達志影像／美聯社）

然而納坦雅胡並未直接回應任何要求，只是照著紙上內容宣讀，稱阻止人質釋放協議者是對方，並非以色列，「現在不可能把所有人都帶回家」、「哈瑪斯的要求連你們都不會接受」。

納坦雅胡此舉激怒在場的人，部分與會者大聲要求納坦雅胡下台，有些人則是在會議進行到一半就起身離場。人質親屬魯文（Reuven Yablonka）透露，現場陷入一片混亂，大家吼叫喊著要所有人質回家，且已經獲釋的女性人質也有談到發生在她們身上那些不愉快的事。

另外一名人質的母親則向國防部長葛朗特（Yoav Gallant）說，「我的兒子不是自願為祖國而死，他是個平民，在家裡被綁架，答應我，你會把我兒子和其他人質活著救出來」。葛朗特承諾，會盡一切努力做到這一點。

以色列軍隊在停火協議結束後，大舉進兵加薩走廊南部，在戰機的掩護之下，以軍已抵達南部大城汗尤尼斯（Khan Younis）市中心，同時與哈瑪斯武裝分子在加薩多處交戰，「我們正處於地面行動開始以來最緊張的一天。」

另據哈瑪斯媒體辦公室，自從戰爭爆發以來，加薩至少有1萬6248人死亡，包括7000多名兒童與接近5000名婦女。

▼以色列地面行動擴大至加薩全境，大量坦克人員開進南部。（圖／路透）

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