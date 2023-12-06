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擁百萬JJ罩杯圓球奶！AV女優驚傳死亡　筋肉男友2周前才離世

▲▼英國36歲色情女優蘇菲安德森（Sophie Anderson）擁有32JJ罩杯超大假奶，不料男友過世兩周後，友人證實她也不幸離世。（圖／翻攝自IG／@sophieasuccess、@mrdamianoliver）

▲AV女優蘇菲安德森擁有32JJ罩杯超大假奶，不料男友過世兩周後，友人證實她也離世。（圖／翻攝自IG／@sophieasuccess、@mrdamianoliver，下同）

記者張寧倢／編譯

英國色情女優蘇菲安德森（Sophie Anderson）植入假體乳房後，罩杯大小達到驚人的32JJ，去年左胸嚴重感染而「炸裂消風」差點因敗血症喪命，她曾感謝男友奧列佛史佩丁（Oliver Spedding）陪伴她人生的黑暗時期。豈料，34歲的奧列佛上月去世之後，蘇菲的友人證實，36歲的蘇菲相隔2周後也不幸離開人世。

▲AV女優蘇菲安德森去年po出影片，顯示她的胸部植入物炸裂，噴出淡黃色的液體。（圖／翻攝自推特／@SophieASlut）

根據太陽報報導，知名女優蘇菲2022年3月發文表示，她胸前JJ罩杯大的植入物在一年內4次嚴重感染，醫生為了保留假體盡可能將化膿的液體擠出，結果左胸不慎「炸裂」，最後只能公開募款來重建假奶。同年7月她又上傳「胸部爆漿」流出黃色膿液的影片，嚇壞不少網友。

▲▼英國36歲色情女優蘇菲安德森（Sophie Anderson）擁有32JJ罩杯超大假奶，不料男友過世兩周後，友人證實她也不幸離世。（圖／翻攝自IG／@sophieasuccess、@mrdamianoliver）

▲蘇菲與男友奧列佛經常合作拍攝影片。

蘇菲當時向太陽報表示，男友奧列佛宛若她的安穩磐石，幫助她度過那段「最黑暗的日子」。奧列佛最早是一名足球員，出獄後曾當過畫家、室內軟裝師，最後以達米安奧列佛（Damian Oliver）的藝名進入成人娛樂圈。他受訪稱，他是在拍攝成人AV時遇到了蘇菲。兩人在網路平台合作拍攝幽默影片或成人色情影音。

▲▼英國36歲色情女優蘇菲安德森（Sophie Anderson）擁有32JJ罩杯超大假奶，不料男友過世兩周後，友人證實她也不幸離世。（圖／翻攝自IG／@sophieasuccess、@mrdamianoliver）

▲男友過世兩周後，蘇菲也驚傳離世。

奧列佛2023年9月曾在網路發文宣稱蘇菲已經死亡，甚至發布葬禮資訊，後來他坦承是酒後開玩笑，還為此在警局待了20小時。離奇的是，奧列佛11月卻真的離開人世，他的足球前東家克羅伊登俱樂部（Croydon FC）宣布了死訊，並在11月18日的賽前為他默哀一分鐘，不過奧列佛的死亡原因尚未獲得證實。

▲▼英國36歲色情女優蘇菲安德森（Sophie Anderson）擁有32JJ罩杯超大假奶，不料男友過世兩周後，友人證實她也不幸離世。（圖／翻攝自IG／@sophieasuccess、@mrdamianoliver）

▲砸近百萬打造與維持32JJ罩杯的AV女優蘇菲安德森離世，友人紛紛發文哀悼，她生前社群文章底下也有網友留言RIP。

更令人震驚的是，男友離世僅2周後，蘇菲的朋友們透露她已不幸去世，不過未提及細節。與蘇菲合作拍片的親密友人、AV女優麗貝卡摩爾（Rebecca More）也發文證實，「聽到蘇菲去世的難過消息，我非常震驚。我們一起度過了許多美好的時光。」另一名友人寫道，「我們原本說好等我搬到南部就見面，我很難過約定無法實現。」第三名友人則說，「願蘇菲安德森安息。她近幾個月來肯定過得很不容易。」

▼蘇菲安德森死因並未曝光。

▲▼英國36歲色情女優蘇菲安德森（Sophie Anderson）擁有32JJ罩杯超大假奶，不料男友過世兩周後，友人證實她也不幸離世。（圖／翻攝自IG／@sophieasuccess、@mrdamianoliver）

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