　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美援助烏克蘭經費「年底前恐用罄」　白宮預算局長：我們沒錢了

▲▼白宮管理及預算局局長楊恩（Shalanda Young）警告，美國援助烏克蘭的資金將在2023年底前用罄。（圖／路透）

▲白宮職掌預算單位的官員楊恩（Shalanda Young）警告，美國援助烏克蘭的資金將在2023年底前用罄。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

白宮管理及預算局局長楊恩（Shalanda Young）致函美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）警告，美國政府援助烏克蘭的資金將見底，加上俄羅斯的持續攻擊，若國會再不採取行動審批新的預算案，幾乎就快沒有時間了。她警告，今年年底前恐耗盡援助資源，也無法從美軍庫存中提供軍備。

據路透社、衛報報導，俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，美國國會已批准政府向烏克蘭提供超過1100億美元援助，但自共和黨1月從民主黨手中拿下眾議院控制權之後尚未批准任何資金。行政管理及預算局（Office of Management and Budget）楊恩在白宮發布的信函中明確表示，「沒有任何神奇魔壺可變出資金來滿足此刻需求。我們沒錢了，且幾乎沒有時間。」

▲▼烏克蘭士兵正在使用蘇聯製的BM-21「冰雹」火箭炮，準備向前線的俄軍發砲攻擊。（圖／路透）

▲楊恩認為，美國的援助對烏克蘭來說至關重要。圖為烏克蘭士兵使用蘇聯製的BM-21「冰雹」火箭砲發動攻擊。（圖／路透）

楊恩表示，「如果國會不採取行動，到今年年底，我們將耗盡資源，無法為烏克蘭採購更多武器和裝備，也無法從美國軍事庫存中提供裝備。」她強調，若無法提供更多資金援烏，「烏克蘭將在戰場上受創，不僅使烏克蘭現有成果面臨風險，還會增加俄羅斯軍事勝利的可能性。」

楊恩在信中解釋，截至11月中旬，美國國防部所收到623億美元款項中現已使用了97%，國務院則完全用罄所收到的47億美元援烏經費。另外，用於對烏克蘭的經濟和民事安全（例如排雷）等援助的272億美元，以及100億美元的緊急人道援助資金，均已用完。楊恩說，儘管美國的盟友加強對烏克蘭的支持，但美國的支持至關重要，是其他國家無法取代的。

▲▼ 烏克蘭中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）公寓大樓6月13日遭俄軍火箭攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登提出的國家安全預算案在國會卡關。圖為烏克蘭中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）大樓遭俄軍火箭攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

拜登政府今年10月向國會提出1060億美元國家安全預算案，包含援助烏克蘭對抗俄羅斯，幫助以色列對抗巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas），另外也涉及邊境安全、印太盟友經費等一籃子計畫，但國會兩黨對相關經費撥款意見分歧。

楊恩在信函的最後重申，「我們沒有錢支持陷於這場戰鬥中的烏克蘭。這不是明年的問題。幫助民主的烏克蘭對抗俄羅斯侵略的時間就是即刻當下。現在該是國會採取行動的時候了。」

ET快訊
獨／日女偶像西門町遭狗咬　擔心狂犬病4次就醫...診斷結果曝
楊清順45歲肺部腫瘤病逝　傳奇戰績曝光
快訊／困火場20分鐘　小四童死亡
開放了！國民黨鬆口郭台銘可為小雞站台　持續嚴守「禁柯令」
快訊／一日2起　男女愛河落水
女醫啪啪小王「每次都叫到老公不行」　不戴套下場慘了
男童遭勒脖快窒息！　老師還在滑手機
「避孕避一半」快…才戴！楊晨熙懷孕嚇到　Melody狂勸：不
快訊／美軍機P-8A由北向南航經台灣海峽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男安排25歲妻和未成年女上床　簡訊爆變態癖好「她喜歡年輕的」

漢堡吃一半「爬出活蟑螂」噁心畫面曝！　日本麥當勞道歉

蘋果降速iPhone！　韓法院宣判：「造成精神損害」須賠每人1680元

大谷翔平是英雄！日小學生「崇拜的人」排名出爐　爸爸地位不保

快訊／美軍P-8A巡邏機今飛越台海上空

美援助烏克蘭經費「年底前恐用罄」　白宮預算局長：我們沒錢了

富比世公布「2023全球百大權勢女性」　蔡英文名列第30

人資專家曝「解僱前5大前兆」　養成1習慣不怕突然被裁員

人質獲釋「微笑揮手」攏是假？　以色列醫控：哈瑪斯下藥

划船出海打魚失聯！　日70多歲阿公「海上漂流3天」奇蹟獲救

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

以軍「引爆哈瑪斯法院」秒夷平　下令加薩南部16.7萬人撤離

男安排25歲妻和未成年女上床　簡訊爆變態癖好「她喜歡年輕的」

漢堡吃一半「爬出活蟑螂」噁心畫面曝！　日本麥當勞道歉

蘋果降速iPhone！　韓法院宣判：「造成精神損害」須賠每人1680元

大谷翔平是英雄！日小學生「崇拜的人」排名出爐　爸爸地位不保

快訊／美軍P-8A巡邏機今飛越台海上空

美援助烏克蘭經費「年底前恐用罄」　白宮預算局長：我們沒錢了

富比世公布「2023全球百大權勢女性」　蔡英文名列第30

人資專家曝「解僱前5大前兆」　養成1習慣不怕突然被裁員

人質獲釋「微笑揮手」攏是假？　以色列醫控：哈瑪斯下藥

划船出海打魚失聯！　日70多歲阿公「海上漂流3天」奇蹟獲救

Jessi和朴載範公司鬧不合「解約中」！　10月發新歌就起衝突

男安排25歲妻和未成年女上床　簡訊爆變態癖好「她喜歡年輕的」

沙啞喊國民黨氣勢如虹！　朱立倫：內參民調政黨支持度超越綠白

漢堡吃一半「爬出活蟑螂」噁心畫面曝！　日本麥當勞道歉

運動會沒打招呼！家長酸老師「不知道在忙啥」　網看傻：皇太后嗎

他挖出「1經典電影」爆恐懼　小孩不會懂！5千人炸共鳴

網路政論攻綠營桃色、住豪宅　黃揚明質疑潘孟安租屋不符市場行情

5飼主連續10年幫愛寵打狂犬病疫苗　新北狂犬病績效全國評比第一

柯文哲「相信號」開上人行道　柯美蘭競選團隊道歉：不熟規定

蘋果降速iPhone！　韓法院宣判：「造成精神損害」須賠每人1680元

柯基宣示主權「狂ㄉㄨ」　同伴眼神死：都母的欸...

國際熱門新聞

擁百萬JJ罩杯圓球奶！AV女優驚傳死亡

吃完拉麵留剩飯　日老闆譙客「請你去死」引熱議

懸崖邊後空翻跳「重心不穩」　跑酷男墜崖影片曝

曾中3千多萬　強運女17年後再中7億元大獎

即／印尼火山爆發　死亡數上升至22人

百度3.7億挖角「AI教父」遭拒　谷歌出14億才拿下

愛馬仕第5代預立遺囑　旗下基金會不爽了

反對一日攻頂富士山　日業者要政府擬對策

YTR自導自演墜機賺流量　遭判入獄6個月

販賣機買飲料食物中毒　切開發現滿是蒼蠅

拜登控哈瑪斯性侵殘害女性　要求釋放人質

蘋果市值超過3兆美元　美股小跌79點

以哈衝突估1月進入新階段！　以色列將專注擊殺哈瑪斯

美參謀長聯席會副主席：堅定挺以烏台灣　國會可資助

更多熱門

相關新聞

富比世全球百大權勢女性榜　蔡英文第30

富比世全球百大權勢女性榜　蔡英文第30

美國雜誌《富比世》5日公布2023年「全球百大最有權勢女性」（The World’s Most Powerful Women），排名第一的是歐盟執委會主席范德賴恩，接著依序是歐洲央行總裁拉加德、美國副總統賀錦麗，第5名為美國流行樂天后泰勒絲，而我總統蔡英文也入榜，排名第30名。

二寶爸突然倒血泊死亡　離奇被「項鍊割喉」

二寶爸突然倒血泊死亡　離奇被「項鍊割喉」

「3腐屍凶宅」賣3周成交　賣家大賺1750萬

「3腐屍凶宅」賣3周成交　賣家大賺1750萬

房東變態兒偷拍洗澡　女房客住收到照片

房東變態兒偷拍洗澡　女房客住收到照片

拜登：若川普沒有參選　可能不競選連任

拜登：若川普沒有參選　可能不競選連任

關鍵字：

白宮美援援烏烏克蘭美國預算拜登預算北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

超商今天美式、拿鐵買6送6！

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

擁百萬JJ罩杯圓球奶！AV女優驚傳死亡

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面