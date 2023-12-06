　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美緝毒局前線人認罪「參與刺殺海地總統」　恐判終身監禁

▲▼2021年遇刺身亡的前海地總統摩依士（Jovenel Moise）遺照。（圖／路透）

▲2021年遇刺身亡的前海地總統摩依士遺照與一名正在悼念的海地男子。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

前美國緝毒局（DEA）線人文森（Joseph Vincent）5日在法庭上承認參與謀殺海地總統。據報導，2021年7月時任海地總統摩依士（Jovenel Moise）在太子港私邸遇刺身亡，此案共有11名被告，擁有海地和美國雙重國籍的文森成為第4名在美國法院認罪的人。

▲▼ 已故海地總統摩依士（Jovenel Moïse）。（圖／達志影像／美聯社）

▲已故海地總統摩依士（Jovenel Moïse）。（圖／達志影像／美聯社）

2021年7月7日夜間，當時53歲的摩依士在家中遭大約20名受過軍事訓練的哥倫比亞傭兵槍殺。根據路透社報導，曾擔任美國緝毒局線人的文森在刺殺案幾天後，與同樣是海地裔美國人的索拉格斯（James Solages）一起被捕，兩人最初都表示，他們是被共謀者雇來做翻譯的。

據報導，在襲擊發生時，槍手偽裝成緝毒局的特工，但緝毒局後來表示，文森和索拉格斯都不是代表該機構行事。一份由文森簽署的法庭文件稱，他被指控提供了物質支援和服務，包含對政治形勢的建議，以及與社區重要領導人的會面。

▲▼ 友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）家中遇刺身亡。（圖／路透）

▲摩依士家中遇刺身亡，前美國緝毒局線人坦承共謀犯案。（圖／路透）

文件顯示，在這些會面中，文森經常戴著美國國務院的別針，讓人們認為他受雇於美國政府。文件還稱，文森2021年初前往海地，支持佛州醫生兼牧師、並被列為共同被告的薩農（Christian Sanon）奪權並取代摩依士。在襲擊發生當晚，索拉格斯開車前往總統私邸，文森也是車上其中一名乘客。

密謀刺殺案目前有11名被告，在文森認罪之前，海地前參議員約翰（Joseph Joel John）、哥倫比亞退役的陸軍上校李維拉（German Rivera），以及海地和智利雙重國籍公民雅爾（Rodolphe Jaar）已經先認罪。賈爾和李維拉都被判終身監禁，而約翰預計將於12月19日被判刑。第4名認罪的文森也可能面臨終身監禁，宣判日定為2024年2月9日。

摩依士遇刺身亡後，造成不穩定的權力真空。自2021年以來，暴力武裝幫派在海地大規模擴張勢力範圍，引發人道主義危機，導致數萬人流離失所，先前報導稱當地存在酷刑、集體綁架與性侵等暴行。

►►►哥倫比亞退役軍官認罪　坦承「密謀暗殺海地總統」

►►►海地總統遇刺案「主嫌被判終身監禁」　曾是毒販與美國政府線人

ET快訊
AV女優驟逝享年36歲　男友2周前才離世
養兒18年「生父是阿公」　3寶爸崩潰
快訊／Toyz上訴被打槍！　理由曝光
正妹超商實習　遭銬住脫衣：我是不是可以摸你奶奶了
LIVE／Toyz二審宣判！唐禹哲元配「女星被點名」　吳欣盈
快訊／民進黨議員酒駕肇事　請辭黨部主委
統神解釋「夫妻倆真實心境」　PTT抓9重點：被摸頭？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

擁百萬JJ罩杯圓球奶！AV女優驚傳死亡　筋肉男友2周前才離世

二寶爸突然倒血泊中死亡　警調查凶殺案發現他離奇被「項鍊割喉」

撿貝殼「竄出劇毒海怪」！他被藍環章魚螫一口　差點死在家人面前

拜登控哈瑪斯「性侵女性」切下身體部位殺害　籲速釋放人質

死亡生日趴！　26歲男狂歡一半「遭閃電擊中」當場斃命

房東變態兒浴室藏手機　女房客住1個月收到自己「被偷拍洗澡照」

大量童屍炸飛掛樹上！　奈及利亞軍機「誤轟平民」釀85死

以色列總理稱「不可能現在把所有人質帶回家」　家屬氣炸

印尼火山噴發「他慘遭飛石打斷腿」　渾身燒傷苦等8小時才獲救

美緝毒局前線人認罪「參與刺殺海地總統」　恐判終身監禁

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

以軍「引爆哈瑪斯法院」秒夷平　下令加薩南部16.7萬人撤離

擁百萬JJ罩杯圓球奶！AV女優驚傳死亡　筋肉男友2周前才離世

二寶爸突然倒血泊中死亡　警調查凶殺案發現他離奇被「項鍊割喉」

撿貝殼「竄出劇毒海怪」！他被藍環章魚螫一口　差點死在家人面前

拜登控哈瑪斯「性侵女性」切下身體部位殺害　籲速釋放人質

死亡生日趴！　26歲男狂歡一半「遭閃電擊中」當場斃命

房東變態兒浴室藏手機　女房客住1個月收到自己「被偷拍洗澡照」

大量童屍炸飛掛樹上！　奈及利亞軍機「誤轟平民」釀85死

以色列總理稱「不可能現在把所有人質帶回家」　家屬氣炸

印尼火山噴發「他慘遭飛石打斷腿」　渾身燒傷苦等8小時才獲救

美緝毒局前線人認罪「參與刺殺海地總統」　恐判終身監禁

國民黨質疑蕭美琴「美國寵喵」　民進黨：難道要跪求中國？

點燃釀酒文化新火花！花蓮新推小米蜂蜜酒　喝得熱烈會醉人

北市貴族學校大客車沿路猛漏油　2騎士衰中招...慘摔畫面曝

很喜歡台灣！　韓教頭談國家隊斷層現象

台東跨年豪華卡司全曝光！　陳綺貞睽違7年壓軸獻唱...粉絲嗨翻

藍小雞提「負一至六歲國家養」10政見　懷孕滿3個月每月可請領8千元

桃園OL遭詐300萬釣出車手面交　他想掏彈簧刀反抗遭警壓制

唐禹哲「孩子的媽」驚爆是她！茵芙方嚴正回應　11年前花邊新聞被起底　

智冠經營權之爭浮出檯面！　網銀砸14.72億再吃下10.6%股權

搭高鐵巧遇派翠克！女孩亮出「手機備忘錄」　千人讚爆：是偶像劇吧

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

國際熱門新聞

吃完拉麵留剩飯　日老闆譙客「請你去死」引熱議

懸崖邊後空翻跳「重心不穩」　跑酷男墜崖影片曝

即／印尼火山爆發　死亡數上升至22人

百度3.7億挖角「AI教父」遭拒　谷歌出14億才拿下

愛馬仕第5代預立遺囑　旗下基金會不爽了

反對一日攻頂富士山　日業者要政府擬對策

YTR自導自演墜機賺流量　遭判入獄6個月

蘋果市值超過3兆美元　美股小跌79點

販賣機買飲料食物中毒　切開發現滿是蒼蠅

以哈衝突估1月進入新階段！　以色列將專注擊殺哈瑪斯

美參謀長聯席會副主席：堅定挺以烏台灣　國會可資助

日本擬鬆綁國防裝備移轉規範　不具殺傷力裝備可出口

菲巴士行經「殺手彎道」墜崖釀28死

倫敦驚爆槍擊案！　1女性死亡2人受傷

更多熱門

相關新聞

海地最強黑幫怒吼「武裝推翻總理」

海地最強黑幫怒吼「武裝推翻總理」

我友邦海地前總統摩依士2021年遭暗殺後，全國深陷暴力與政經動盪至今，首都太子港（Port-au-Prince）高達90%區域遭到武裝幫派把持。如今最強大的「G9幫」老大切里齊耶（Jimmy Chérizier）呼籲發動武裝起義，推翻總理亨利（Ariel Henry）。

哥倫比亞退役軍官認罪暗殺海地總統

哥倫比亞退役軍官認罪暗殺海地總統

美衛生部建議緝毒局「放寬大麻管制」

美衛生部建議緝毒局「放寬大麻管制」

海地總統遇刺案　主嫌被判終身監禁

海地總統遇刺案　主嫌被判終身監禁

海地幫派被私刑 　逾10人曝屍街頭

海地幫派被私刑 　逾10人曝屍街頭

關鍵字：

海地總統摩依士Jovenel Moise海地總統遇刺美國緝毒局緝毒局線人

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

今雨區擴大！越晚越冷　挑戰12℃冷氣團

超商今天美式、拿鐵買6送6！

花44萬買彩券中9.7億　男子現身領獎

吃完拉麵留剩飯　日老闆譙客「請你去死」引熱議

遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面