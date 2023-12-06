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拜登親吐：若川普未再度參選　不一定會競選連任

▲▼ 美國總統拜登。（圖／路透）

▲ 拜登坦言，若川普沒有參選，他可能不會尋求連任。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登5日坦言，若共和黨政敵、前總統川普沒有再度參選總統，他不確定自己會不會挑戰連任，強調民主黨人「不能讓川普贏」。

綜合CNN等美媒，拜登5日在波士頓郊外一處私人住宅舉行的選舉募款活動上表示，「如果川普不參選，我不確定我是否會參選」，「我們不能讓他贏」，代表若川普沒有決定再度出馬，拜登可能不會尋求連任。

拜登5日起主持一連串募款活動，第一場就對川普火力全開，「川普甚至已經不再隱藏，他正在告訴我們他要做什麼，他毫不掩飾」，並提及川普對民主構成的風險，以及川普呼籲廢除前總統歐巴馬推出的《平價醫療法》（Affordable Care Act），俗稱「歐記健保」（Obamacare）。

CNN指出，拜登長期將自己視為保護國家不受川普政府侵害的最佳人選，並將即將到來的選舉描述為一場捍衛民主之戰。

但11月一項民調顯示，拜登在6個關鍵州中的5個落後川普，為民主黨高層敲響警鐘。拜登11月剛滿81歲，川普77歲，民調也顯示選民都對兩人的年齡有所疑慮。

拜登和民主黨在上個季度為選戰募款7100萬美元，已經遠遠超越他的潛在共和黨對手，但仍落後於川普及歐巴馬過去競選連任時的進度。

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