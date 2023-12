地面部隊深入加薩南部最大城！　以色列軍方：交戰最激烈一日

▲汗尤尼斯的巴勒斯坦平民在以色列軍方襲擊後被送入醫院。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

以色列軍隊在停火協議結束後,大舉進兵迦薩走廊南部,以色列軍方負責人表示,在戰機的掩護之下,以軍已抵達南部大城汗尤尼斯(Khan Younis)的市中心,同時與哈瑪斯武裝分子在加薩多處交戰,「我們正處於地面行動開始以來最緊張的一天。」

根據《路透社》報導,以色列南部司令部總司令芬克爾曼(Yaron Finkelman)在一份聲明中指出,在以色列戰機的掩護之下,目前地面部隊已經抵達並包圍汗尤尼斯,這也是自停火協議破局以來,對加薩最大規模的地面攻擊,「我們正處於地面行動開始以來最緊張的一天。」

▲以色列軍隊持續對汗尤尼斯發動空襲。(圖/路透)



芬克爾曼說,除了在汗尤尼斯以外,以軍也在北部賈巴利亞(Jabalia)、東部舒加艾耶(Shuja'iyya)與哈瑪斯武裝分子交火。以色列稱,賈巴利亞難民營是哈瑪斯的溫床,過去就曾對此處發起多次攻擊。

哈瑪斯武裝分支「卡薩姆旅」(Al-Qassam Brigades)表示,哈瑪斯武裝分子在汗尤尼斯的衝突中,摧毀了24輛以色列軍車,其狙擊手也擊殺與傷害了8名以色列士兵;以色列未出面證實相關消息。

▲以色列軍隊要求居民立刻前往避難所和醫院。(圖/路透)



加薩衛生部稱,以色列針對汗尤尼斯北部的迪爾巴拉(Deir al-Balah)發動攻擊,造成許多居民喪生;當地舒哈達阿克薩醫院(Shuhada Al-Aqsa Hospital)院長賈布里(Eyad Al-Jabri)也說,至少有45人死亡,但《路透社》無法核實傷亡人數。

以色列軍方5日持續在加薩南部空投新的傳單,要求居民立刻前往避難所和醫院,「別出去,外面是危險的,你們已經收到警告了。」

▲哈瑪斯媒體辦公室指出,以色列的軍事行動造成至少1萬6248人死亡。(圖/達志影像/美聯社)



以色列國防軍(IDF)參謀總長哈勒維(Herzi Halevi)在記者會中指出,在以哈戰爭爆發後60天,以色列軍隊正在佔領汗尤尼斯地區,「我們已經佔領了加薩走廊北部的許多哈瑪斯據點,現在我們正在對其南部據點展開行動。」

哈瑪斯5日也指出,在以色列停止對加薩的侵略之前,不會再進行任何談判或交換人質。

根據以色列統計,哈瑪斯10月7日襲擊以色列南部造成1200人死亡,並扣押了240名人質。哈瑪斯媒體辦公室則指出,以色列在加薩的軍事行動造成至少1萬6248人死亡,其中包含7112名孩童與4885位婦女,還有數千人失蹤。

Patients, injured from airstrikes arrive at hospitals in a near-constant stream. Khan Younis hospitals ran out of beds days ago. Now they’re running out of space on the floor - and the fighting is only set to intensify in the south of Gaza.



More here: https://t.co/TXgoC0vtfp pic.twitter.com/t0UHnLgy8Y