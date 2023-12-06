地面部隊深入加薩南部最大城！　以色列軍方：交戰最激烈一日

▲汗尤尼斯的巴勒斯坦平民在以色列軍方襲擊後被送入醫院。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列軍隊在停火協議結束後，大舉進兵迦薩走廊南部，以色列軍方負責人表示，在戰機的掩護之下，以軍已抵達南部大城汗尤尼斯（Khan Younis）的市中心，同時與哈瑪斯武裝分子在加薩多處交戰，「我們正處於地面行動開始以來最緊張的一天。」

根據《路透社》報導，以色列南部司令部總司令芬克爾曼（Yaron Finkelman）在一份聲明中指出，在以色列戰機的掩護之下，目前地面部隊已經抵達並包圍汗尤尼斯，這也是自停火協議破局以來，對加薩最大規模的地面攻擊，「我們正處於地面行動開始以來最緊張的一天。」

▲以色列軍隊持續對汗尤尼斯發動空襲。（圖／路透）



芬克爾曼說，除了在汗尤尼斯以外，以軍也在北部賈巴利亞（Jabalia）、東部舒加艾耶（Shuja'iyya）與哈瑪斯武裝分子交火。以色列稱，賈巴利亞難民營是哈瑪斯的溫床，過去就曾對此處發起多次攻擊。

哈瑪斯武裝分支「卡薩姆旅」（Al-Qassam Brigades）表示，哈瑪斯武裝分子在汗尤尼斯的衝突中，摧毀了24輛以色列軍車，其狙擊手也擊殺與傷害了8名以色列士兵；以色列未出面證實相關消息。

▲以色列軍隊要求居民立刻前往避難所和醫院。（圖／路透）



加薩衛生部稱，以色列針對汗尤尼斯北部的迪爾巴拉（Deir al-Balah）發動攻擊，造成許多居民喪生；當地舒哈達阿克薩醫院（Shuhada Al-Aqsa Hospital）院長賈布里（Eyad Al-Jabri）也說，至少有45人死亡，但《路透社》無法核實傷亡人數。

以色列軍方5日持續在加薩南部空投新的傳單，要求居民立刻前往避難所和醫院，「別出去，外面是危險的，你們已經收到警告了。」

▲哈瑪斯媒體辦公室指出，以色列的軍事行動造成至少1萬6248人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



以色列國防軍（IDF）參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）在記者會中指出，在以哈戰爭爆發後60天，以色列軍隊正在佔領汗尤尼斯地區，「我們已經佔領了加薩走廊北部的許多哈瑪斯據點，現在我們正在對其南部據點展開行動。」

哈瑪斯5日也指出，在以色列停止對加薩的侵略之前，不會再進行任何談判或交換人質。

根據以色列統計，哈瑪斯10月7日襲擊以色列南部造成1200人死亡，並扣押了240名人質。哈瑪斯媒體辦公室則指出，以色列在加薩的軍事行動造成至少1萬6248人死亡，其中包含7112名孩童與4885位婦女，還有數千人失蹤。