菲律賓巴士行經「殺手彎道」失控墜崖！　至少28乘客死亡

記者張方瑀/綜合報導

菲律賓一輛滿載53人的巴士5日行經中部安蒂克省(Antique)一處山區的「殺手彎道」時,不慎墜入山谷之中,造成至少28人死亡,目前救援工作仍在進行當中,不排除死亡人數可能還會上升。

根據《南華早報》報導,安蒂克省長卡蒂歐(Rhodora Cadiao)表示,有一輛巴士5日行經當地哈密蒂克市(Hamtic)山區時,疑似因轉彎時失控,整輛車墜入山谷之中,目前已造成28人死亡,由於搜救工作仍在進行,加上有許多重傷患者還在醫院搶救,不排除死亡人數恐還會上升。

卡蒂歐表示,意外發生的地區被當地人稱作「殺手彎道」(killer curve),由於崎嶇的地形,該地區已經發生過許多事故,「這起意外也讓公共工程和公路部再次注意到此處,因為工程設計可能有問題。」

有一名倖存者說,司機在巴士抵達山區高速公路前有檢查車輛,但疑似在轉彎時失去控制。卡蒂歐指出,目前還有許多乘客尚未被救出,而死亡的乘客中,有25人死於猛烈撞擊,有3人在醫院內死亡,包含巴士司機與其助手。

