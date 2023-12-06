百度砸3.7億挖角「AI教父」遭拒　谷歌出價14億才成功延攬

▲百度當年出高價想延攬「AI教父」的辛頓。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

今年全球掀起AI熱潮，被譽為「AI教父」的辛頓（Geoffrey Hinton）當年在加入谷歌團隊前，其實和2名學生差點被中國公司百度出價1200萬美元（約新台幣3.78億元）挖角，但他拒絕了，最終在一場「拍賣會」上同意谷哥的出價4400萬美元（約新台幣13.87億元），此後為谷歌工作長達10年。

綜合外電報導，AI發展差點在2012年出現轉捩點，當時64歲的多倫多大學教授辛頓與2名研究生發表了一篇論文，向世界展示了AI的潛力，當中提到他們訓練一個神經網絡用以識別尋常物體，例如花、狗與汽車，而這項技術的準確性令其他科學家相當驚訝，也吸引中國AI研究員余凱的注意。

當時已為百度工作的余凱在一次研究會議上與辛頓接觸，兩人都相信神經網絡有巨大潛力。據知情人士透露，之後余凱建議百度高層應盡快延攬辛頓，於是百度向辛頓與學生3人出價1200萬美元，邀請他們加入百度北京公司；然而，卻被辛頓拒絕了。

事實上畢業於劍橋大學的辛頓，職涯除了偶爾接接微軟與谷歌的工作外，大部分都待在學術圈，本身雖然對報酬不太在意，但他有一個罹患神經多樣性（自閉症、過動症）的孩子，因此在百度的開價下，他知道自己能夠爭取更多錢，為家中經濟帶來保障。

辛頓說他與學生團隊並不知道「我們值多少錢」，在諮詢收購方面的律師與專家後，他們心生一計，「我們將組織一場拍賣，自己兜售自己。」

這次「人才拍賣」於年度AI會議期間舉行，地點位於加州太浩湖哈拉斯賭場酒店。聽聞風聲的科技巨頭們都準備搶人才，不論谷歌、微軟或百度等公司都開始相信，神經網絡將是AI發展之路，最終能讓機器實現思考的能力。

谷歌CEO佩奇（Larry Page）曾在公司AI實驗室谷歌大腦看過類似技術，因此開了一張相當於空白支票的支票，讓高級工程副總裁尤斯塔斯（Alan Eustace）砸錢聘請他需要的AI專家。

在人才拍賣會上，各家科技巨頭的競價愈疊愈高，先是將出價提高至2000萬美元，接著是2500萬美元、3000萬美元、3700萬美元，期間微軟退出過一次，到之後出價上升到約4000萬美元時又再次退出。

剩下百度與谷歌競價，價格向上推升到4200萬美元、4300萬美元，到了4400萬美元時，辛頓博士與學生喊停，雖然2家公司都有意砸錢繼續出更高價，但辛頓一行人想為谷歌工作，而這樣的報酬已經相當驚人了。

辛頓為谷歌工作10年後，今年微軟推出AI聊天機器人，在世界掀起AI旋風；然而，辛頓卻宣布從谷歌離職，他說，離職是為了能夠自由談論AI帶來的風險，而現在的他，對自己一生從事的工作感到「有些後悔」。

辛頓表示谷歌一直是AI技術的「適當管理者」，小心翼翼不釋放出可能造成傷害的東西，但如今微軟用聊天機器人加強了Bing搜索引擎，已衝擊到谷歌核心業務，谷歌也開始部署相同的技術。他認為在企業不斷改進AI系統下，「它們會變得愈來愈危險」，光是過去5年就已差異巨大，「科技巨頭陷入了一場無法阻止的競爭。」