遭控「騙裸聊」誘拍情色片　名導反控被仙人跳

▲知名導演李又宗曾獲紫錐廣告獎首獎、台南39小時影片競賽最佳劇情片等肯定，近年轉型網紅，還研發包包販售。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

知名導演李又宗常在個人頁面針貶時事，並擁有一群死忠粉絲，而他卻遭控邀約朱姓女粉絲拍攝Onlyfans，以面試為由多次與女粉絲脫衣視訊，當中更是花樣百出、姿勢連連，但他竟「看後不理」，更反控自己被「仙人跳」，如今雙方已對簿公堂，誰是誰非有待司法釐清。

據了解，Onlyfans是全球知名的情色平台，又被稱為「成人版 Instagram」，創作者可在自己的專屬頁面上傳照片和影片，由粉絲選擇要「單支付費」或是「訂閱看到飽」，許多網紅和小模將其視為新的財富密碼，更有人因此月入7位數以上。

而李又宗在外營造學富五車的專業形象，今年7月卻邀約女粉絲朱女拍攝Onlyfans，眼見朱女答應合作，李又宗便稱要視訊，要求朱女脫衣「面試」，並傳送情色影片要她「見習」。

▲朱女眼見視訊後遲遲沒有下文而傳訊詢問，李又宗卻不斷拖延，最終更直接拒絕合作。



面對李又宗的詭異要求，朱女起初百般不願，回應「真正拍攝的時候就能看到了」，李又宗則不依不饒，稱「要看鏡頭下是什麼樣子」，朱女最終則在對知名導演的信任下勉強答應。「李又宗的花樣很多，又要我掰開又要我張開。」朱女強忍噁心回憶，李又宗的「面試」並非單純訪談，而是如皇帝般選妃侍寢般，要自己擺出多種姿勢，李又宗還曾一起床就打給她要求「表演」，他也同樣以裸體欣賞，直到第5次「面試」後，朱女才驚覺有異。

朱女提到，她7月底在臉書上宣布自己將與李又宗合作的「喜訊」，李卻遲遲不曾提到拍攝的相關事宜，她一氣之下，8月時於個人版面上抱怨此事，李又宗卻就此翻臉不認，稱要終止合作，並要求她下架所有指控，他願意付錢讓朱女下架所有關於他的內容，日後也不得再度提及和影射，雙方最終以3萬元達成共識，但這卻是李又宗的空頭支票。

「他說自己沒有錯，但又想花3萬元了結所有糾紛。」朱女說，拍攝要求明明是他所提出，李又宗卻稱自己被「仙人跳」，還威脅要將她送進監獄，而她原答應和解並撤下所有指控，李又宗竟沒有履行條約，目前她已對李提出性騷擾告訴，李則反告她妨害名譽，全案對簿公堂，是非黑白將待司法調查釐清。

▲為了讓朱女「進入角色」，李又宗曾傳A片連結要求她學習，更多次以「要看鏡頭下是什麼樣子」與對方裸體視訊。

面對朱女指控，李又宗全盤否認，表示朱女確實有向他詢問進入成人產業一事，但其控訴皆為不實，而朱女對他提告性騷擾，在警詢時卻無法拿出證據，他目前已對朱女提出妨害名譽告訴，全案由司法調查釐清中。

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