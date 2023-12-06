日本擬鬆綁國防裝備移轉規範　不具殺傷力裝備可出口

▲日本擬放寬裝備出口。（示意圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本執政聯盟自民黨、公明黨針對規範防衛（國防）裝備出口的「防衛裝備移轉三原則」運用指針的調整進行協商，考慮全面允許不具殺傷力的防衛裝備出口。

日本產經新聞報導，根據現行的「防衛裝備移轉三原則」的運用指針，日本防衛裝備不論是否具有殺傷力，只要不屬於「5類型」（救難、運輸、警戒、監視、掃雷）的裝備，就無法出口。

有別於此，根據自衛隊法，自衛隊已廢止用途，不具殺傷力的裝備品可讓渡給他國軍方。

報導說，聯合執政的自民黨及公明黨最近針對「防衛裝備移轉三原則」運用指針的調整正進行協商，考慮全面容許不具殺傷力的裝備出口。

有關不具殺傷力的防衛裝備法規的鬆綁，可能是考慮到可擴大支援遭俄羅斯侵略的烏克蘭。到目前為止，日本政府根據防衛裝備三原則運用指針及自衛隊法，對烏克蘭提供了防彈背心、頭盔等裝備。

如果去除規範的話，能支援的不僅是數量有限的自衛隊不用的裝備，還可能提供多數的新裝備，擴大支援。自民黨及公明黨今年之內將向政府提出有關調整防衛裝備三原則運用指針的建言。

另一方面，有關防衛裝備「5類型」的調整，自民黨主張廢除「5類型」；公明黨則希望追加「掃除地雷」、「教育訓練」等內容，兩黨還需更多時間討論。兩黨實務會議目標今年之內得出結論，但執政黨相關人士表示，今年之內很難談攏。