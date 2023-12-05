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首屆花蓮好湯評鑑出爐！　12家溫泉標章旅宿業者獲獎

▲▼花蓮縣政府首次辦理「2023花蓮好湯」評鑑活動，5日舉辦頒獎記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府首次辦理「2023花蓮好湯」評鑑活動，5日舉辦頒獎記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府用心協助拓展縣內溫泉觀光產值，首次辦理「2023花蓮好湯」評鑑活動，5日舉辦頒獎記者會，由縣長徐榛蔚親自頒獎給得獎的溫泉旅宿，共計有12家花蓮溫泉標章旅宿業者得獎。

縣長徐榛蔚肯定花蓮溫泉業持續進步和充滿信心，她表示，近年來觀光處張志翔處長不斷推動太平洋溫泉季，透過瑞穗及安通溫泉區的合作，讓整體觀光效益提升。感謝大家共同努力，期許明年太平洋溫泉季第五年能夠帶給民眾耳目一新的體驗。

徐榛蔚強調評鑑不僅是肯定業者的用心，透過專家學者的支持和建議，有益於業者各方面的提升。祝賀評鑑中獲獎的溫泉業者，並感謝觀光大使們的努力付出。

▲▼花蓮縣政府首次辦理「2023花蓮好湯」評鑑活動，5日舉辦頒獎記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

共計12家花蓮溫泉標章旅宿業者得獎。

花蓮縣政府積極為中、南區開創更多觀光旅遊商機，徐榛蔚上任後即籌辦「花蓮太平洋溫泉季」活動，攜手在地鄉鎮公所、農會與溫泉協會及食宿行業者一起行銷花蓮好湯，四年來已打響「瑞穗英雄泉」、「安通美人湯」名號，更成功讓花蓮太平洋溫泉季獲交通部觀光署列名為2024~2025台灣觀光雙年曆的國際級活動；每年佳評不斷的「花蓮溫泉專車」今年更加碼延長至12月10日，至今報名人数已超過2,200人次。

縣府觀光處長張志翔說明，為鼓勵取得溫泉標章的旅宿業者不斷精實自身競爭力，使花蓮溫泉遊憩品質全方位的提升，因此舉辦「花蓮好湯」評鑑活動，期許透過提供遊客最優質的環境與服務，吸引更多國內外遊客能來體驗花蓮的好山好水，以提昇花蓮縣整體觀光產值。

▲▼花蓮縣政府首次辦理「2023花蓮好湯」評鑑活動，5日舉辦頒獎記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚祝賀獲獎的溫泉業者，並感謝觀光大使們的努力付出。

張志翔指出，本次評鑑活動委託花蓮縣觀光協會辦理，特別邀請中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、台灣溫泉研究發展中心研究員林指宏博士、佛光大學民宿研究中心主任陳志賢博士等擔任評審委員，於11月24及25兩日前往報名參賽的16家溫泉標章旅宿業者實地訪查評鑑，並加入「十泉十美獎」的網路票選成績後，依溫泉業者報名參賽項目。

2023「花蓮好湯評鑑」優勝名單分別為「十泉十美獎」的瑞穗天合國際觀光酒店股份有限公司，「最佳湯屋獎」的東戀民宿、松邑莊園民宿，「最佳大眾池獎」的蝴蝶谷實業股份有限公司、虎爺溫泉休閒事業有限公司，「暖心服務獎」的安通溪畔溫泉、紐澳華溫泉民宿，「最佳CP值獎」的丘丘森旅，「最佳新創獎」的安通溫泉飯店、瑞穗山下的厝溫泉民宿，「觀光友善環境獎」的蝴蝶谷實業股份有限公司、蜜滋賀溫泉飯店。

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