泰國新冠肺炎一周增逾500確診3死亡　南韓冬季流感病患暴增3倍多

▲南韓面臨冬季流感疫情，平均門診患者比例相較去年同期暴增3倍多。（示意圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

冬季是呼吸道疾病易盛行的季節，出國旅遊也需要多加留意。泰國疾病管制部（DDC）最新報告指出，泰國新冠肺炎（COVID-19）確診數上周突然激增逾500例，另有3例死亡。南韓也進入流感流行期，單周平均門診病患1000人中就有45.8人出現疑似流感症狀，比去年同期暴增3.3倍，南韓醫生也建議民眾戴回口罩。

泰媒引用泰國DDC於4日發布的報告指出，泰國11月26日至12月2日期間，新增超過500例新冠肺炎確診病例，其中3例死亡，統計顯示，新冠患者中有88人伴隨肺炎、44人需要呼吸支持。報告稱，平均下來則每天有76人住院、1人死亡。

泰媒報導提到，自2023年初以來泰國新冠肺炎病例數共累計3萬6204例確診、826例死亡。泰國DDC表示，面對新冠肺炎新增確診數反彈、住院人數逐步上升等令人擔憂的趨勢，部門正在加緊遏制病毒傳播，呼籲公眾在擁擠的地方戴上口罩、勤洗手，並積極接種新冠疫苗，也包括那些未接種疫苗的兒童，但當局對於疫情仍保持樂觀態度。

▲南韓有醫師建議民眾戴回口罩，可防範流感與新冠肺炎病毒。（示意圖／路透）

同樣處於亞洲的南韓，最近正式進入了流行性感冒的流行季節。南韓疾病管理廳1日數據顯示，在11月19日至25日期間，每1000名門診病患中出現疑似流感症狀的患者，平均達45.8人，已經超出南韓政府所訂定的6.5人流行標準7倍多，也是去年同期數據13.9人的大約3.3倍。

南韓最新一周流感統計也比前一周（11月12日至18日）增加了22％，呈現出急遽流感病毒擴散的趨勢，因此在疫情鬆綁後一度買氣下降的醫療口罩等防疫物品，最近在南韓也出現銷量上升趨勢。韓媒newspim訪問到的首爾一家耳鼻喉科診所院長表示，最近出現感冒症狀的發燒患者，大約7到8成都是流感，尤以A型流感居多，接種流感疫苗者也變多。

儘管8月以來南韓新冠確診數大抵呈現下降趨勢，但11月第4周確診數回升13％，一周新增了6958例，新冠疫情是否在冬季復甦仍值得注意。梨花女子大學木洞醫院呼吸內科醫師千恩美（音）提醒，流感病毒傳染性很強，因此很容易在大眾交通或公共場所感染，就像新冠疫情時期一樣，戴口罩或勤洗手等基本預防守則和公共禮儀是必須的。