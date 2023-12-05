陸客遊威尼斯慘烈翻船！全因不聽船夫勸告　執意亂動拍照

▲陸客不聽船夫勸告，最終翻船。（翻自《ANSA》）

圖文／鏡週刊

不少人到義大利水都威尼斯遊玩時，都會搭乘當地著名的「貢多拉」（Gondola）小船遊威尼斯河，但在本月3日就有一團陸客團，疑似不聽船夫勸告，執意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船慘烈翻覆，這群陸客就落水泡在冰冷的河水裡。

據義大利《ANSA》報導，據悉這艘船上有5名陸客，他們搭乘貢多拉小船遊威尼斯河。不過正準備通過一處矮橋時，船夫向遊客們強調由於船隻要通過小橋，船體重心必須放低，因此他要求遊客們在通過這一段時，大家要坐好，千萬不要亂動，這樣他才可以好好掌舵。

A Venezia ieri si è rovesciata una gondola...perché i turisti non riescono a stare seduti al loro posto...bravo il Gondoliere ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/aUbQPuBoSa — Monica (@Monica09058845) December 4, 2023

但這群陸客不聽船夫勸告，執意持續亂動拍攝，結果當船隻經過小橋時，果真重心不穩，整艘船翻覆，導致船上所有人、包括船夫在內全都落水。影片可見，船上有兩名女子落水，其中一名女子情緒相當激動驚恐，甚至一度大叫「喔買尬」，而大媽們雖然落水，但手裡緊緊握住手機。

據悉船夫自己雖然也落水，但仍是由他完成初步救人工作，他先帶起一名遊客上岸，接著再下水救援其他遊客。報導指出，這些遊客全數被救上岸，雖受到驚嚇，但無人傷亡，當地人也協助他們擰乾衣物。

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