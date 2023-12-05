基輔市長罕見批評澤倫斯基！　行為愈來愈獨裁：恐讓國家更危險

▲烏克蘭基輔市長克里契科。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從俄羅斯去年2月針對烏克蘭發動「特殊軍事行動」後，雙方戰局陷入膠著，烏克蘭總統澤倫斯基所計畫的大反攻無法取得理想成效。對此，烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）批評澤倫斯基表現出獨裁傾向，將為國家帶來危險；不過他也強調，戰爭期間必須團結支持澤倫斯基。

根據英國《獨立報》，今年52歲的克里契科曾經是在世界體壇「喊水會結凍」的重量級拳擊選手，自從退役後便進入政壇，2014年順利當選基輔市長，日前他接受瑞士媒體「20分鐘報」（20 Minuten）的專訪，專訪內容於3日刊出。首先他表示，澤倫斯基正一步步將烏克蘭帶向更加專制的地步，且未來與俄羅斯不再有任何區別。

烏克蘭首都基輔市長克里契科如此「重砲批評」，是對澤倫斯基近兩年來前所未有的批評。克里契科回憶起烏克蘭對俄軍入侵前的備戰狀況，作為對澤倫斯基做出評價時的回應，「人們想問，為何我們沒有在這場戰爭上有著更加居安思危的準備？為何澤倫斯基直到最後一刻都仍持續否認會發展到這一境地？為何俄軍會以如此神速逼近基輔？」

與此同時，烏軍正在前線向俄國總統普丁的軍隊展開反攻。克里契科表示，「人們（開始）看到誰是有成效的、誰是沒有成效的。其實從過去到現在都有很多期望，而澤倫斯基正在為自己所犯的錯誤付出代價。」

▲烏克蘭總統澤倫斯基的行徑被基輔市長克里契科質疑，是否愈來愈獨裁。（圖／達志影像／美聯社）

克里契科強調，澤倫斯基近兩年所表現出愈發獨裁專制的傾向，恐對烏克蘭構成危險，儘管目前尚不可知指的是什麼危險。他在另一次接受德媒《明鏡周刊》（Der Spiegel）專訪時表示，「我們（烏克蘭）將不再與俄羅斯有任何不同。在俄羅斯，所有的成敗都取決於一個人的突發奇想。」

其實從去年冬季以來，克里契科便一直與澤倫斯基鬧不和。當時，澤倫斯基指責克里契科未能將首都基輔的防空洞維持在理想的水平。

儘管克里契科認為澤倫斯基「愈來愈獨裁」，且《經濟學人》上個月還援引烏克蘭內部民調指出，澤倫斯基的信任度只有32%，連續幾個月呈現下降趨勢；但克里契科還是強調，為了能夠使國家更團結對抗外侮，他並不希望澤倫斯基在戰爭結束前卸下總統職務。

報導指出，其實烏克蘭國內的總統大選原定今年3月舉行，但受到俄軍入侵後實施戒嚴的影響，選舉受到禁止。澤倫斯基政府表示，如今舉行投票非常不公平，因為許多在前線的士兵無法投票、數百萬名烏克蘭人被迫逃離家園。

就連烏克蘭反對派領袖、聲音黨現任領袖兼國會議員魯季克（Kira Rudik）也反對現在舉行大選，儘管澤倫斯基的人氣正在下降，「因為從地緣政治角度來看，若我們只在我們能控制的領土舉行選舉，那將是超級危險的舉動。這將意味著，我們似乎承認如今的烏克蘭疆域並不包含那些被（俄軍）占領的領土。」