愛馬仕第5代「預立遺囑」留3千億遺產給管家　旗下基金會不爽了

▲愛馬仕第5代富豪普伊奇留3千億遺產給管家。（翻自ledauphine.com）



圖文／鏡週刊

現年80歲的普伊奇（Nicolas Puech）是愛馬仕（Hermes）第5代傳人，雖然他在2014年離開公司，但他目前仍是愛馬仕集團內的個人最大股東。最近普伊奇傳出新動作，他將規劃把他高達約100億歐元（約新台幣3410億元）留給他最信任的51歲摩洛哥籍家政夫，但普伊奇這一舉動，讓他創立的「Isocrate基金會」感到不滿。

據法國《巴黎人報》報導，普伊奇單身且膝下無子女，因此他在10多年前就開始規劃遺產分配，他最先在2011年設立Isocrate基金會，並簽署文件表明在他過世後，遺產將轉為基金會使用。不過最近普伊奇傳出有新動作，就是他正委請律師辦理「領養程序」，而被領養人就是他所信賴的51歲家政夫。

據悉這名家政夫長期受到普伊奇的倚重，從管家、園丁等雜事都由他包辦，而且在疫情期間，普伊奇與這名家政夫的感情更加深厚，可能因為這樣，讓普伊奇想要給家政夫「感恩回饋」。如果普伊奇辦理領養手續成功，那麼這名家政夫將會繼承高達約100億歐元的遺產，不僅如此，之前普伊奇就已贈送一棟豪宅給該名家政夫作為謝禮。

▲普伊奇雖然現在沒有參與公司經營，但仍是愛馬仕集團內的個人最大股東。（翻自fanclub.com.tw）



報導指出，普伊奇不僅正著手進行領養程序，還要進行遺產的重新規劃，這讓Isocrate基金會感到不安與不滿，因為2011年普伊奇與基金會簽署的那一份財產文件，很有可能因此生變。基金會事後向《法新社》表示，這種單方面廢止繼承協議的意願，是沒有法律根據的，基金會也希望普伊奇在財產分配上，仍有討論空間。另外外界也認為，如果普伊奇執意讓家政夫繼承大筆遺產，那未來普伊奇、家政夫和基金會等「三角」法律纏訟，恐怕避免不了。

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