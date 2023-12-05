小貨車追撞情侶害死20歲女　肇事駕駛「開庭搞消失」下場曝

記者黃宥寧／台北報導

北市張姓男子駕照遭註銷，仍駕駛小貨車送冷凍貨品，行經北市士林區承德路5段時，高速追撞汪姓騎士搭載陳姓女友的機車，陳女因胸腔內出血不治身亡，痛失愛女的陳姓父母提告討公道。法院審理時，張男經傳喚卻屢次未到，警拘提無著，隨後發布通緝緝獲。士林地院日前審結，依汽車駕駛人駕駛執照經註銷期間駕車過失致死罪，處有期徒刑7月。

這起車禍發生於去年4月19日凌晨，21歲汪姓騎士與20歲陳姓女友剛下班，汪騎車載著女友沿承德路5段往北投方向行駛，沒想到卻遭同向行駛的張姓小貨車駕駛（44歲）高速追撞，小貨車隨後更失控衝上分隔島，陳女因遭高速噴飛倒地，送醫仍天乏術，汪男則是頭部外傷及四肢多處擦傷，未料平常下班都會經過的路段，因一場車禍就此天人永隔。

肇事的張姓男子開的小貨車，是一家生鮮冷凍食品公司所有，專營各式生鮮相關冷凍食品批發，不排除當時他正要往市場送貨。警方到場後，張男疑受到過度驚嚇，呆坐在分隔島上，對於車禍過程均回答不曉得。

▲肇事的張姓駕駛呆坐於分隔島。（資料圖／記者黃彥傑翻攝）

法院審理時，張男前經傳喚後無正當理由未到，且囑警拘提無著，法院於今年8月28日發布通緝，9月12日將他緝獲。法官認為，張男車禍後主動承認肇事，但卻在法院審理間顯有逃匿事實，難認有接受裁判意思，故認與自首要件不合，不得減輕其刑。

法官審酌張男駕車行駛於道路時，應注意道路安全相關規定，卻疏於注意追撞前車肇事，造成生命喪失而無從彌補情事，使被害人親人承受無法挽救遺憾，念及犯後坦承犯行，未無端耗費司法資源，且表達日後有收入時願賠償陳姓父母400萬，犯後態度尚可，兼衡肇事原因應由張男負全部過失，汪男與潘女並無過失，自陳國中畢業、未婚，無人待其扶養，入監執行前在家禽中心工作，月收入約4萬元，依汽車駕駛人駕駛執照經註銷期間駕車過失致死罪，處有期徒刑7月。