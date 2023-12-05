報告：全球升溫2030年恐破1.5度門檻　7年內毀巴黎協定氣候目標

▲科學界警告，全球暖化突破關鍵1.5℃門檻近在咫尺。圖為義大利熱浪。（圖／路透）

文／中央社巴黎5日綜合外電報導

科學家今天警告，隨化石燃料帶來的碳排持續增加，全球暖化可能在7年內跨越關鍵的攝氏1.5度門檻，敦促參加氣候峰會的各國即刻應對燃煤、石油、天然氣造成的污染。

全球近200國於2015年達成巴黎協定（Paris Agreement）同意致力降低暖化，讓本世紀結束前的氣溫增幅相較工業化前不超過攝氏2度，力求壓在1.5度以內，因而有所謂2度或1.5度「氣候目標」。

法新社報導，在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上，各國代表就化石燃料的未來論辯。然而對各方就逐步淘汰溫室氣體大宗的碳密集型能源達成協議，碳排大國卻持破局心態。

根據一個氣候科學家組成的國際聯盟每年發布一次的「全球碳計畫」（Global Carbon Project）評估顯示，化石燃料帶來的二氧化碳污染，去年上升1.1%，中國和印度的排放量激增，目前是全球第1、第3大排放國。

報告估計，有50%可能性在2030年左右全球的升溫幅度就會超過巴黎協定設定的目標；報告也點出暖化來自非二氧化碳溫室氣體的不確定性。

▲科學報告警示，暖化問題越來越緊急，各國必須即刻減排。（圖／路透）

報告的首席作者弗里德林斯坦（Pierre Friedlingstein）說：「這變得越來越緊急。從目前情況到升溫至1.5度門檻的時間正大幅縮短，為能將升溫幅度控制在1.5度以內或上下，必須即刻行動。」

美國政治新聞網Politico指出，隨世界各地頂尖科學家向聯合國提出研究，幾可確認巴黎氣候協定目標沒法實現已成公開秘密。

達成攝氏1.5度目標是本屆COP28氣候大會各國的共識，然而科學家越來越確定世界可能在10年內就會突破這道門檻，而非巴黎協定所設的本世紀結束。目前全球均溫已經上升攝氏1.1至1.3度。

▲隨著氣候變遷，全球各地2024年頻頻出現熱浪、暴雨等極端氣候。（圖／達志影像／美聯社）

氣候科學組織「未來地球」（Future Earth）、「地球聯盟」（Earth League）及「世界氣候研究計畫」（WCRP）自2017年起每年協同發表研究報告，他們在3日提出今年的報告指出，許多國家將無法達成將升溫限制在1.5度。若世人繼續按當前的碳排速率，恐6年左右全球升溫就會達到1.5度。

美國財經新聞網CNBC報導，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在COP28氣候大會受訪時直言，世界恐無法實現巴黎氣候協定將全球升溫控制在攝氏2度以內目標。

他說：「我們有幸已取得足夠進展能免於升溫4度這類極端情況，卻不幸很可能沒法達成2度目標，因此調整因應是優先要務。」