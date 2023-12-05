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男倒栽蔥墜1.5m深沙坑活埋　15人同時救他「差點被多人撕裂」重傷

男倒栽蔥墜1.5m深沙坑活埋　「15人聯手拉出」失去脈搏長達45分鐘。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲男子離奇在沙灘上被活埋。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

澳洲25歲男子泰勒(Josh Taylor)到布賴比島(Bribie Island)度假時，意外跌入一個約1.5公尺深沙坑中被活埋。目擊者表示，附近民眾發現後用繩子綁住他的腳，雖然一共有15人試圖把他拉出，但仍然很困難，直到後來醫護人員抵達現場施以急救，他已經失去脈搏長達45分鐘。

25歲男子泰勒2日在昆士蘭州北部海岸的布賴比島當地熱門海灘遊玩，從椅子站起來時重心不穩，一不小心以頭下腳上的姿勢跌入一個約1.5公尺的沙坑中，這個沙坑當初是特別挖掘，要用來煮豬肉，他跌入後沙坑突然塌陷，瞬間把人活埋。

目擊者表示，由於泰勒跌到很深的地方，無法自行爬起來，附近一群人趕緊上前幫忙，希望能把他挖出來，然而人卻愈埋愈深，後來有人用繩子綁住泰勒的腳，希望能把他拉出來，「當時約有15個人一起拉他，可是他還是無法逃脫」。

最後醫護人員趕到現場，試圖從另一個方向把人拉出來，才好不容易救出泰勒，然而人不但已經失去脈搏，身上還因為同時遭到多人拉扯而受重傷，目擊者表示，「當他突然出現時情況非常糟糕，我吐了」，緊急進行CPR急救，後來空運至附近醫院接受治療，據了解，醫護人員急救長達45分鐘才終於讓他恢復生命跡象。

親友在募款網站GoFundMe上表示，目前泰勒仍處於危殆狀態，在醫院接受治療，「他是一個充滿活力和冒險精神的人，總是為大家帶來歡笑，在布賴比島上遇到的事情，讓他性命危殆，他的家人正在經歷一段極具挑戰性的旅程」。募款活動才上線幾天，已經成功募得澳元30,263元（約台幣62萬元）。

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