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俄國少將誤踩「自家人埋的地雷」當場炸死！　無辜命喪烏克蘭

▲▼俄軍北方艦隊第14軍副司令札瓦斯基（Vladimir Zavadsky）命喪赫爾松。（圖／路透）

▲俄軍北方艦隊第14軍副司令札瓦斯基據傳命喪赫爾松。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯軍隊一名少將疑似在烏克蘭前線因誤觸自家人所設置的地雷而被炸死，成為俄國在俄烏戰爭中殉職的第7名將領。俄羅斯佛洛尼斯州州長古塞夫也證實了這項死訊。

根據《基輔郵報》報導，俄羅斯又有一名將領在烏克蘭前線陣亡，罹難的是北方艦隊第14軍副司令札瓦斯基（Vladimir Zavadsky）。根據最初的報導指出，札瓦斯基在前線戰鬥中喪命。

消息傳回俄羅斯，佛洛尼斯州（Voronezh）州長古塞夫（Aleksandr Gusev）在Telegram表示哀悼稱，「椎心之痛。北方艦隊第14軍副司令札瓦斯基少將在特別行動區的哨站犧牲了。」

札瓦斯基的母校莫斯科高等聯合兵種指揮學校也在網路上證實死訊，不過目前相關文章已被刪除。

如今卻有媒體引述消息人士報導，札瓦斯基並非死於敵人攻擊，而是在赫爾松地區誤踩俄軍自己埋設的地雷，才會當場被炸死。

俄羅斯反腐敗頻道 VChK-OGPU 在Telegram認同這項言論並表示，俄國官員尚未確定正式死因，但是未來可能會將札瓦斯基的死亡歸咎於來自烏克蘭的砲擊。

札瓦斯基是迄今為止俄羅斯當局確認的第7名喪命於俄烏戰爭的將領，其餘還有5人被外界認為同樣殉職於俄烏戰爭，但莫斯科當局並未做出回應。

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