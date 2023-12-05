喜茶玩大了！推「佛喜」奶茶涉宗教商業化　已被約談下架

▲喜茶推出新系列，分別以「無語菩薩」、「歡喜羅漢」和「伏虎羅漢」為主題。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸網紅飲料品牌「喜茶」日前以「佛」為包裝主題，推出聯名茶飲「佛喜」茶拿鐵，不過受到了眾多批評。喜茶公司1日被深圳民族宗教事務局約談，並於3日下架相關產品。

綜合陸媒報導，喜茶和景德鎮中國陶瓷博物館聯名的茶拿鐵及周邊包裝，於11月28日正式上線，推出的3款特別設計的杯子和冰箱貼，分別以「無語菩薩」、「歡喜羅漢」和「伏虎羅漢」為主題，引發話題。

▲相關茶品。（圖／翻攝自微博）

不過，由於外包裝涉及宗教元素，遭到眾多批評。大陸《宗教事務管理條例》、《關於進一步治理佛教道教商業化問題的若干意見》、《互聯網宗教信息服務管理辦法》等明確規定，禁止以宗教名義進行商業宣傳。

深圳市民族宗教事務局工作人員4日表示，該局於1日約談了喜茶公司，該公司於3日做了下架處理，同時就相關情況作出檢查。

該名工作人員指出，經過民宗部門和市場監管等部門會商研究，喜茶其實打的是個「擦邊球」，「現在只能約談他們，約談也是法律手段之一，而且他們公司也很配合，認錯態度很好，週五晚上就給我們發了整改報告，12月3日已經全部下架了。」

此事在微博再度引起熱議，一部分網友支持下架動作，「可以不信 但不能不尊重啊」、「無知的後果」、「這東西喝了就扔了，印在上面真的大不敬」。不過，也有網友認為，「我覺得沒必要這麼上綱上線，只不過是個飲料，不至於。」