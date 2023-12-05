快訊／泰國「夜間巴士」衝撞路樹　至少14人死亡、32人傷

▲泰國夜間巴士衝撞路樹釀14死。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

泰國一輛準備從曼谷開往南部的夜間巴士在5日清晨發生車禍，造成車上至少14人死亡、32人受傷。

根據《法新社》報導，泰國一輛夜間巴士4日從曼谷出發準備一路開往南部，結果5日清晨行經班武里府（Prachuap Khiri Khan）時撞上路樹，導致車上至少14人死亡、32人受傷。從曝光的畫面可以看到，巴士車頭幾乎全毀，而整棵路樹還卡在車子中間。

當地警方表示，初步懷疑可能是司機睡眠不足導致，而司機在車禍中受了重傷，目前正在醫院進行治療，後續可能會與醫院合作，調查司機是否有涉嫌酒駕。目前也仍在調查，車禍死傷者是否都為泰國人。

《法新社》指出，泰國是世界上交通事故發生率最高的國家之一，每年約有2萬人因車禍身亡。