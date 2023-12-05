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「台灣有事」與那國島首當其衝！居民質疑日本政府：欠缺妥善計畫

▲▼日本沖繩縣與那國島祖納港。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本沖繩縣與那國島祖納港。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

近年台灣海峽問題受到全球矚目！深受俄羅斯侵略烏克蘭影響，日相岸田文雄去年曾警告，東亞可能即將成為下個烏克蘭。倘若「台灣有事」，屆時日本沖繩縣面對中國軍力威脅將是首當其衝，尤其與那國島距離台灣最近，可能成為收容台灣難民的最前線，然而當地居民卻認為，日本政府根本還沒準備好。

根據《路透社》，日本沖繩縣與那國島一名80歲的當地居民崎原（Sonkichi Sakihara）在港口附近的自家店內接受採訪，回憶起1977年時偶然遇到最後一批抵達與那國島的難民，4名從越南出發的男子本來是計畫在戰爭結束後航向台灣，未料最後卻抵達與那國島，「當我發現他們，我開始檢查是否有來自台灣的偷渡客」。

▲▼與那國島上的社區中心，1977年曾暫時收容越南難民。（圖／路透）

▲與那國島上的社區中心，1977年曾暫時收容越南難民。（圖／路透）

面臨台灣海峽緊張局勢升溫，與那國島如今有一些居民預料，未來可能會出現另一場難民危機，因為台灣位於與那國島西側，兩島僅相距110公里，偶爾還可以用肉眼觀測到台灣本島，然而與那國島卻只有不到1700的人口，且人口數還是不斷持續下滑，只怕未來無法安然度過「台灣有事」的危機。

報導指出，近年來中國不斷聲稱台灣是其領土，而北京當局則正在透過模擬導彈襲擊、展示其他軍事力量來達到恫嚇台灣的作用。

▲▼與那國島町長系數建一。（圖／路透）

▲與那國島町長系數建一。（圖／路透）

不過，與那國島居民、與那國島町町長系數建一，以及其他沖繩縣地方政府官員卻認為，日本中央政府雖然出於對潛在衝突的擔憂，已經開始了二戰以來最大的國防建設，然而2900億美元的支出卻沒有針對與那國島可能面臨的人道主義危機做好準備。20多名日本政府現任與前任官員、居民皆認為，若中國決定攻擊台灣，則可能有數百、甚至數千名難民試圖搭船前往與那國島。

系數建一透露，今年7月就「台灣有事」時的人道主義危機應對方案向日本內閣官房長官松野博一求助，但始終未能獲得回應。日本內閣官房表示，「假設有大量難民來到日本，相關政府部門將共同應對。」

▲▼日本自衛隊士兵在與那國島參加疏散演習。（圖／路透）

▲日本自衛隊士兵在與那國島參加疏散演習。（圖／路透）

包括9名了解日本制定應急計畫的現任官員、以及6名前任官員接受《路透社》採訪。他們認為，雖然台灣難民可以透過海上運輸逃往日本，但其實衝突的性質與難民人數較不容易被掌握，一名海上保安廳官員預估，台灣難民船隻可能達數百艘，就連中國的封鎖也無法阻止。

這些官員深知，雖然一旦「台灣有事」時的應急計畫皆由首相岸田文雄、內閣官房長官松野博一制定，但其實日本政府長期以來專注在軍事建設，而非複雜的人道主義應對計畫，這些人道計畫涵蓋多個部門、地方當局、企業，地方當局必須審查更多的難民，為其提供衣食住所。

然而，一名了解日本想法的美國官員透露，其實東京當局在實施與那國島具體人道主義計畫方面上猶豫不決，因為這恐怕會讓北京當局誤會，認為日本正在為台灣海峽衝突做準備。

▲▼ 沖繩縣知事玉城鄧尼,玉城丹尼。（圖／美聯社）

▲沖繩縣知事玉城丹尼。（圖／美聯社）

另外，岸田文雄在執行人道主義計畫上，還得解決與沖繩縣政府之間頗具爭議的關係。因為長期以來，沖繩縣知事玉城丹尼希望能夠減少美軍駐守在沖繩的兵力、且反對岸田文雄的軍事擴張。

玉城丹尼也表示，管理乘船抵達等移民事宜其實是首相的工作，「即便讓地方政府來做，權限和財政資源也不明確」；他強調，沖繩縣有4分之1的居民在二戰期間死亡，且此後沖繩有大量軍事設施駐紮，導致沖繩居民對中央的怨恨揮之不去。

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