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美國歸還尼泊爾「價值3167萬元」走私古物　含珍貴鍍銅面具

▲▼價值90萬美元的16世紀面具，刻劃的是印度教三位一體中的「濕婆」（Shiva）。（圖／路透）

▲價值90萬美元的16世紀面具，刻劃的是印度教三位一體中的「濕婆」。（圖／路透）

文／中央社紐約4日綜合外電報導

紐約檢方今天表示，在執行反走私行動後，美國向尼泊爾歸還4件價值100萬美元（約新台幣3167萬元）的古物，包括一對代表印度教神祗「濕婆」的鍍銅面具。

法新社報導，其中一個文物是在調查古董商卡普（Subhash Kapoor）時查獲，曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）表示卡普據稱是「偷走許多物品的不肖之徒」，協助從數個亞洲國家走私文物。

白艾榮辦公室在聲明中說，官員聲稱在2011年到2023年找回超過2500件卡普與他旗下網絡走私的物品，「找到的物品總價值超過1億4300萬美元」。

白艾榮說：「我們將持續把目標鎖定古物走私網絡，無論有多麼複雜。我感謝我們傑出的分析師與律師團隊…找回並歸還這些美麗的文物。」

這4件物品是在紐約一場儀式上歸還給尼泊爾當局。

尼泊爾駐紐約代理總領事高塔姆（Bishnu Prasad Gautam）說：「歸還這些非法出口的4件文件，是取回尼泊爾文化遺產與保護歷史珍寶的重要一步。」

這對面具是來自16世紀，總價值達90萬美元，刻劃的是印度教三位一體中的「濕婆」（Shiva）。

白艾榮辦公室表示：「這兩個面具都是在1990年代中期失竊，是面具製作者的親戚家裡接二連三遭入室行竊時被偷走的。」

最近幾年，紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）與其他聲譽卓著的博物館已同意歸還走私的物品，尤其是1970年到1990年在飽受衝突蹂躪國家中被竊走的文物。

自白艾榮於2022年上任以來，已有超過1000件總值1億9000萬美元的文物歸還給19個國家，包括柬埔寨、中國、印度與巴基斯坦。

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