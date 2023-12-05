10歲男童家中「點亮聖誕樹」觸電　爸在裝飾物旁發現屍體





▲男童點亮聖誕樹時觸電。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

聖誕節將至，巴西10歲男童奧古斯托(Augusto Dalmaz Bonato)日前在家幫忙裝飾聖誕樹，當他把裝飾燈點亮時意外觸電，被父親發現倒在聖誕裝飾物旁，已經失去意識。

事件上月30日發生在巴西巴拉那州的坎普拉古(Campo Largo)，10歲男童奧古斯托被家人發現昏倒在聖誕樹旁，疑似是點燈時不小心觸電，爸媽趕緊打電話報案，緊急將他送醫，仍於2日在加護病房被宣告身亡。

Altar boy, 10, is electrocuted while putting up Christmas lights - before his father finds his body beside the decorations in Brazil

Augusto Dalmaz Bonato died after being electrocuted at home

The 10yrs was putting up Christmas decorations

He tragically died in the ICU pic.twitter.com/I3uDjjuCCz — MassiVeMaC (@SchengenStory) December 4, 2023

姊姊卡羅琳娜(Carolina Dalmaz)傷心表示，當她發現昏倒的弟弟時，她盡了一切努力試圖急救，「我試圖讓他活過來，在我的職業生涯中我曾經救過很多人，我以為這次我也可以救活他，他非常喜歡聖誕裝飾，沒想到會發生這種事」。

叔叔赫伯特(Hebert Bonato)表示，奧古斯托是一個很虔誠的孩子，還在當地教堂擔任祭壇侍童，「每年這個時候是他最喜歡的日子，他很喜歡向大家傳遞聖誕精神」。傷心的家人已於上周日將他下葬。