10歲男童家中「點亮聖誕樹」觸電　爸在裝飾物旁發現屍體

▲男童點亮聖誕樹時觸電。（圖／示意圖／達志影像）
記者李振慧／綜合報導
聖誕節將至，巴西10歲男童奧古斯托(Augusto Dalmaz Bonato)日前在家幫忙裝飾聖誕樹，當他把裝飾燈點亮時意外觸電，被父親發現倒在聖誕裝飾物旁，已經失去意識。
事件上月30日發生在巴西巴拉那州的坎普拉古(Campo Largo)，10歲男童奧古斯托被家人發現昏倒在聖誕樹旁，疑似是點燈時不小心觸電，爸媽趕緊打電話報案，緊急將他送醫，仍於2日在加護病房被宣告身亡。
Altar boy, 10, is electrocuted while putting up Christmas lights - before his father finds his body beside the decorations in Brazil— MassiVeMaC (@SchengenStory) December 4, 2023
Augusto Dalmaz Bonato died after being electrocuted at home
The 10yrs was putting up Christmas decorations
He tragically died in the ICU pic.twitter.com/I3uDjjuCCz
姊姊卡羅琳娜(Carolina Dalmaz)傷心表示，當她發現昏倒的弟弟時，她盡了一切努力試圖急救，「我試圖讓他活過來，在我的職業生涯中我曾經救過很多人，我以為這次我也可以救活他，他非常喜歡聖誕裝飾，沒想到會發生這種事」。
叔叔赫伯特(Hebert Bonato)表示，奧古斯托是一個很虔誠的孩子，還在當地教堂擔任祭壇侍童，「每年這個時候是他最喜歡的日子，他很喜歡向大家傳遞聖誕精神」。傷心的家人已於上周日將他下葬。
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