拜登「未出兵烏克蘭」原因解密　美軍事專家：保留戰力防衛台灣

▲美國軍事專家表示，美國不派兵去烏克蘭是為了保留軍事實力，如此一來才能保護台灣。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭爆發之後，許多台灣人擔心若台海同樣爆發危機，美國可能不會派兵協防台灣。不過，美國軍事戰略專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）表示，美國總統拜登（Joe Biden）表達得很清楚，不派兵去烏克蘭是為了保留軍事實力，如此一來才能保護台灣。

美國史丹佛大學（Stanford University）弗利曼斯伯格里國際研究所（Freeman Spogli Institute for International Studies）研究員梅惠琳接受《美國之音》訪問時表示，她對於許多台灣人覺得「美國放棄烏克蘭意味著也會放棄台灣」的說法感到很奇怪，「拜登總統說得很清楚，不派兵去烏克蘭是要保存美國軍事實力。」

梅惠琳說，「所以如果要保護台灣的話可以那麼做（派兵去台灣），所以我們不願意直接干預烏克蘭戰爭的原因是所以我們可以保護台灣。」

此外，也有台灣人認為，如果台海爆發戰爭，美國不會直接干預，但會提供武器給台灣，梅惠琳則指出，「戰爭若爆發沒辦法提供給台灣武器，因為台灣是個島，把武器運到台灣是不可能的。」

梅惠琳也評估了目前中國的軍力，她認為中國軍隊的「硬體」方面已經非常先進，但「軟體」的部分還有待加強，尤其是在人員素質與組織的部分，而這也是中國國家主席習近平最擔心的，「習近平覺得人員素質不好，大學畢業的不願意當兵，培訓欠佳，組織改造後還是有問題。」

至於中國與美國的軍力差距，梅惠琳則說，中國在1979年中越戰爭後就沒有實戰經驗，「但美國一直打仗，美國政府、五角大廈都具有戰爭的經驗。」