普丁拒按「核按鈕」！展覽上與孩童親切互動　似為競選連任6年暖身

▲俄羅斯總統普丁4日參觀一場展示俄羅斯成就的大型展覽，會場中有核試模擬控制台，上頭還有一個核按鈕，普丁拒絕按下。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）4日參觀一場展示俄羅斯成就的大型展覽，似乎是在為明年3月競選連任下一個6年總統任期做熱身。普丁當天與一群學童們一起寫下對未來的希望，並聽取了有關蘇聯核彈設計的說明，會場中還布置了一個核試的模擬控制台，上頭有個「核按鈕」，但普丁拒絕親自按下這個按鈕。

▲會場人員像普丁報告蘇聯核彈設計的說明。（圖／路透）

根據路透社報導，自俄烏戰爭開始以來，普丁經常提醒西方別忘記俄羅斯核武庫的規模和能力，並警告任何企圖對俄國發動核攻擊的人都會消失在地球上。會上展示了核子試驗的模擬控制台，普丁拒絕按下「核按鈕」，不過他聽取了蘇聯核彈設計說明與通過觀景窗觀察了核爆和蘑菇雲的影像。

報導提到，在活動影片中，普丁和一群學童一起在大型白板上留言，他寫下對孩子們未來的期望，孩童則將希望普丁能幫忙實現得一些願望掛上聖誕樹，他則從中選出幾張留言。

▲普丁與孩童們互動，一起寫下對未來的希望。（圖／路透）

路透社分析道，普丁預計將於本月正式確認挑戰競選連任，4日在活動中露面，顯然有為選戰暖身的意味。俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）引述了奧運會拳擊冠軍奧列格•賽托夫（Oleg Saitov）對普丁握手力度的評價，為報導進一步增添了奉承的語氣。

路透社稱，普丁在白俄羅斯部署了戰術核飛彈，他改變了俄羅斯在兩項主要武器條約上的立場，包含「全面禁止核子試爆條約」（CTBT）與「新戰略武器裁減條約」（New START Treaty），卻同時堅稱莫斯科不會魯莽地「揮舞」核武器或更改動用核武的原則。

▲普丁宣稱不會改變動用核武的原則。（圖／路透）

現年71歲的普丁在1999年最後一天以代理總統身分上台，當時俄國前總統葉爾欽（Boris Yeltsin）卸任，此後普丁一直以總統或總理的身份統治著俄羅斯，若他再獲得下個6年執政任期，他將超越1924年至1953年領導蘇聯的史達林（Josef Stalin），成為繼18世紀凱薩琳大帝（Catherine the Great）之後在任最久的俄羅斯統治者。

不過，參選對普丁來說只是一個程序，在國家與官媒的支持下，主流輿論幾乎毫無疑問地傾向普丁將勝選。報導稱，普丁下周將主持國家電視台的一場新聞記者會與電話會議，屆時俄羅斯各地觀眾將有機會向他提問，預計他也將宣布參選。

反對派政客認為，這場俄國大選只是民主的遮羞布，實力較弱的候選人被當作煙霧彈。普丁的支持者則駁斥，稱獨立民調也顯示普丁支持度高居80％。