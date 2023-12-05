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日遊客玩澳門塔「世界第二高」高空彈跳　呼吸停止死亡！死因未明

▲▼澳門旅遊塔Skypark、澳門塔高空彈跳。（圖／翻攝自Skypark Macau Tower by AJ Hackett官方網站）

▲一名日本遊客在澳門旅遊塔Skypark體驗完高空彈跳後身亡。（圖／翻攝自Skypark Macau Tower by AJ Hackett官方網站）

記者張寧倢／編譯

一名日本遊客在中國澳門旅遊塔（Macau Tower）體驗全球第二高的高空彈跳後不幸身亡。根據紐約郵報報導，這名56歲持有日本護照的男子，挑戰完澳門塔高達764英尺（232公尺）極限跳躍後，在當地時間周日（3日）下午4時30分左右通報呼吸急促，送醫途中呼吸停止，隨後宣告不治。

據紐約郵報引述香港媒體HK01報導，男子在送醫途中停止呼吸，抵達仁伯爵綜合醫院（CHCSJ）時已無心跳，醫生無法挽回他的生命，不久後宣告他死亡。目前尚不清楚這名極限愛好者的死因，但據報導，他在跳躍過程中並未受到任何外傷。

▲▼澳門旅遊塔Skypark、澳門塔高空彈跳。（圖／翻攝自Facebook／Skypark Macau Tower by AJ Hackett）

▲澳門塔Skypark提供高空彈跳、高空步行等設施服務。（圖／翻攝自Facebook／Skypark Macau Tower by AJ Hackett）

據悉，澳門塔高空彈跳、高空步行與攀塔等極限設施由Skypark by AJ HackettK品牌經營，而該公司要求顧客事先告知是否有心臟病、高血壓、糖尿病、癲癇、懷孕與手術史等醫療狀況。然而，截至目前，公司並未公布這名遊客是否提供了相關訊息。

澳門塔高空彈跳於2006年首次對外開放，是世界第二高的商業高空彈跳，僅次於中國張家界大峽谷玻璃橋853英尺（260公尺）高的彈跳設施。想體驗澳門塔高空彈跳的遊客需支付約360美元（約新台幣1萬1300元）。

▲▼澳門旅遊塔Skypark、澳門塔高空彈跳。（圖／翻攝自Skypark Macau Tower by AJ Hackett官方網站）

▲澳門塔高空彈跳價格並不便宜，一次要價1萬多新台幣。（圖／翻攝自Skypark Macau Tower by AJ Hackett官方網站）

報導補充，Skypark by AJ HackettK已經營30年左右，在法國、新加坡、澳洲也有高空彈跳據點，公司官網宣稱迄今提供400萬次跳躍體驗，並且擁有完美的安全紀錄。然而，2018年1月一名俄羅斯遊客在澳門塔高空彈跳時，意外被懸吊在180英尺（約55公尺）的空中，操作人員將事故歸咎於低溫觸發備用安全系統，Skypark by AJ Hackett當時表示將進行全面調查並重申對安全的重視。

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