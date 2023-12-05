求償187億元！　西班牙媒體協會告Meta「不公平競爭」

▲西班牙新聞媒體團體控告Meta。（示意圖／路透）

文／中央社

代表83個西班牙新聞媒體的團體今天說，他們已向法院遞狀控告美國社群媒體公司Meta違反歐洲聯盟個資保護法規，造成廣告市場不公平競爭，求償5.5億歐元（約新台幣187億元）。

綜合法新社和路透社報導，擁有臉書（Facebook）、Instagram和Whatsapp等社群平台的Meta，會將收集到的使用者個人資料出售給廣告主。長久以來，Meta一直難以提出正當理由，證明這麼做符合歐洲聯盟（EU）的個資隱私法規。

西班牙「新聞媒體協會」（Asociación Medios de Información，AMI）表示，他們1日已向商業法院遞狀，控告Meta在2018年5月至2023年7月間「大規模」且「系統性」利用使用者個資，在設計和提供個人化廣告時取得不公平優勢，違反歐盟要求企業將個資用於下廣告時必須得到使用者同意的法規。

「新聞媒體協會」的成員涵蓋西班牙幾家主要新聞媒體，包括銷量第一的「國家報」（El Pais）母公司普利沙（Prisa），以及保守派大報「ABC日報」母公司沃森特（Vocento）。

「新聞媒體協會」會長喬里（Jose Joly）在聲明中說，Meta「藉由不理會（個資保護）法規來建立自身在廣告市場的優勢地位」，因此對西班牙媒體業造成「顯而易見的傷害，達到讓他們的續存陷入險境的程度」。

Meta對於法新社和路透社的置評請求，皆尚未予以回應。