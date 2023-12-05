以色列步步逼近！下令「加薩南部」16.7萬人撤離　擴大攻擊範圍

▲以色列對汗尤尼斯難民營發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

以色列國防軍對加薩地區持續開炮，隨著進攻範圍擴大，以軍也下令要求加薩南部主要城市汗尤尼斯（Khan Younis）約五分之一地區的民眾撤離，總計約有16萬7000人將被迫離開。

根據BBC、《美聯社》報導，以色列下令要求撤離的是加薩南部城市汗尤尼斯的北部與中部共6個地區，總面積占汗尤尼斯的五分之一。這些地區戰前就住了11萬7000人，如今還收容了超過5萬名來自加薩北部、目前住在當地21個避難所的無家可歸者，也就是說有超過16萬7000人需要離開。

儘管目前還不清楚以軍已經挺進到加薩南部何處，但是由於其要求居民不要靠近汗尤尼斯與代爾巴拉赫（Deir al-Balah）間的主要道路，因此也可推斷以色列軍隊正在這2個城鎮間移動。

有目擊者指出，在汗尤尼斯東部看到了以軍的坦克。一份未經證實的報導稱，以色列空襲了2所加薩市專門收容難民的學校，造成50人死亡。

加薩地區的230萬居民中，有許多人此前已經被命令離開北部，並前往南部避難，然而如今又被要求撤離。以色列軍方揚言會在加薩南部動用「最大武力」，就像8周前在加薩北部所做的那樣。

▲在以色列軍隊的轟炸下，汗尤尼斯居民被迫從東部遷移至西部。（圖／達志影像／美聯社）



由哈瑪斯控制的加薩衛生當局指出，自戰爭爆發以來，加薩已經有近1萬5900人喪命。聯合國也表示，一場人道主義災難正在展開。

以色列與哈瑪斯打破為期7天的停火協議後，以軍深夜發動了200次的空襲。當地政府稱，汗尤尼斯與其周邊地區有約15至20個地點遭到襲擊，而該地區在戰爭爆發後，人口已經增加至120萬人。

對此，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）則表示，以色列雖然正在加薩北部與南部以「最大力量」追擊哈瑪斯，但同時也努力減少對平民的傷害。