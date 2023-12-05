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以色列軍「引爆哈瑪斯法院」　7層樓遭炸毀夷平地！嗨喊：血債血還

記者羅翊宬／綜合報導

自從以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯對於停火的談判破局以後，雙方又展開作戰，其中以色列國防軍甚至誓言要將哈瑪斯掃蕩出加薩南北。日前有一段影片顯示，以軍在占領哈瑪斯在加薩的司法大樓後，竟然安裝炸藥將之爆破、炸毀，5年前所興建的美麗殿堂瞬間淪為灰燼。

根據《CNN》、《安納杜魯新聞社》，自10月7日慘遭哈瑪斯毀滅性突襲、造成1200多名以色列人喪命後，以色列國防軍便對加薩走廊展開輪番空襲，甚至還投入地面部隊進行毀滅性的襲擊，昨日（4）更是直接炸毀位於加薩城以南的哈瑪斯法院，一整幢7層樓的中東特色宮殿建築瞬間化為灰燼。

以色列軍方還將炸毀哈瑪斯主要法院的影片上傳至社群平台X（前稱推特），多個視角顯示被安裝大量炸藥的哈瑪斯法院建築物，從短時間內被夷為平地、化為灰燼的過程，不過影片並未描述拍攝時間，因此無法得知該棟建築物是何時被以軍引爆。

在其中一個影片中，甚至可以聽到收音機裡傳來一個講希伯來語的男性聲音，「為了悼念那些被謀殺的人、以及在那場可怕屠殺中的受害者，我們絕不會忘記、也絕對不會原諒。『以色列民長存』（Am Yisrael Chai，猶太人的團結口號）」；之後，該名男子開始倒數計時，並引爆炸藥，導致哈瑪斯法院大樓倒塌。

據悉，該棟7層樓的哈瑪斯法院大樓，約在5年前的2018年落成，由卡達提供的資金所建造，自落成以來便一直做為哈瑪斯在加薩地區的最高法院，今年10月7日以哈爆發衝突以後，加薩走廊100多座政府建築物便慘遭以軍摧毀。

加薩城以南的Al-Zahra遭到以軍猛烈轟炸。影片顯示，大量建築物被夷為平地。

儘管《CNN》曾經試圖聯繫以色列國軍、向其詢問摧毀大樓的原因，然而卻始終未能獲得回應。

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