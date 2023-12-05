大馬女子疑遭人殺害「封屍浴室水池」　警方：疑2年前遇害

▲女子疑遭人殺害後，被藏屍在住家浴室水池中。（圖／翻攝自中國報）



圖文／CTWANT

馬來西亞近日發生一起藏屍案，位在華人和印度人聚集的巴生地區驚傳一名女子疑遭人殺害後，被藏屍在住家浴室水池中，整起案件會曝光的原因，是華人屋主找人來裝修時才發現這名女死者遭人藏屍，目前警方已經逮捕一名嫌犯。

根據大馬的中國報報導，這起案件發生在在雪州巴生的甘榜班達馬（KampungPendamar），揭發這起水泥藏屍案和報警的，正是華裔男屋主，案發現場的屋主表示，他在4年前把屋子出租，但租客兩年前搬走，華裔屋主近日請裝修工人到場裝修時，發現浴室水池有點不同；該屋主受訪時表示，他是在3日發現這起命案，並立刻報警，「我沒有居住在那邊，屋子是我出租給其他人的」。

兩名租客搬走後，屋主檢查房屋時發現浴室水池已被水泥密封，聯絡租客詢問時，卻未得到任何回應。該名屋主上個月雇用一名裝修工人為房屋進行翻修工，當工人嘗試敲開水泥時才發現竟藏有屍體，嚇得趕緊通報屋主。

▲警方第一時間派遣鑑識小組到現場搜證及調查；消防員隨後也趕到現場鑽開水池，果然發現死者遺體。（圖／翻攝自中國報）



據瞭解，女死者的屍體是被棄置在浴室水池後再以水泥密封，警方接獲報案後，第一時間派遣鑑識小組到現場搜證及調查；消防員隨後也趕到現場，以電鑽等工具鑽開水池，協助警方取出屍體。

警方不排除死者可能遭人殺害已2年。據瞭解，該房屋最後的租客，是兩名印度籍男子，他們於2019年至2021年之間居住在該房屋。雪州警方接獲屋主報案後，除了展開搜證及調查，也迅速逮捕到一名嫌犯，這起水泥藏屍案也引各界關注和議論。

實際上，馬來西亞近幾年也曾發生過類似的兇殺案件，兇手在犯案後，選擇以灌水泥方式密封屍體，試圖瞞天過海，躲避警方追緝。

根據報導，2020年3月07日，吉打州一名男子疑不滿染上毒癮的哥哥偷穿其女友送的衣服，竟錯手殺人，並將哥哥屍體以水泥密封藏屍在大水桶內，2017年6月14日，同樣在吉打州，一名孟加拉籍建築工友被冷血謀殺，肢解裝進3個塑膠袋，並以水泥藏屍在廚房櫥櫃牆壁。

針對這起在巴生的藏屍案，雪州總警方表示稍後會交代整起命案詳情，而屋主也以警方展開調查為由，拒絕透露任何進一步詳情，目前警方正追查女死者身分和此案動機，並追緝其他涉案嫌犯。

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