鯊魚突出現！　媽媽「遇襲前1決定」犧牲救5歲女兒

▲希曼妮茲2日在梅拉克海灘附近被鯊魚咬死。（組合圖／翻攝自推特）



圖文／CTWANT

墨西哥著名景點梅拉克海灘（Melaque Beach）2日發生鯊魚咬死人悲劇，26歲母親希曼妮茲（Maria Fernandez Martinez Jimenez）在5歲女兒面前被鯊魚咬斷腿部，儘管一旁遊客馬上把她拉上岸，救護人員也迅速趕到，但希曼妮茲仍因失血過多不幸死亡。

據《鏡報》報導，希曼妮茲當時和女兒在離海岸不到20公尺位置游泳，卻突然遭到鯊魚攻擊。目擊者表示，希曼妮茲遇襲前雖察覺到危險，並先把女兒抱上浮板再嘗試推回海岸，但其中一條腿很快遭鯊魚攻擊啃咬，淺灘上海水立刻被染紅。

現場遊客也拍下希曼妮茲被帶上岸畫面，圍在她周圍其中一名旁觀者大喊：「她沒了一條腿！」救護人員抵達時確認希曼妮茲已因失血過多當場死亡，而在這場不幸唯一慶幸的是，希曼妮茲的5歲女兒奇蹟毫髮無傷，檢查後確認沒有任何身體傷勢。

由於同個海域正舉辦游泳比賽，當局得知鯊魚咬死人後立刻關閉梅拉克海灘及另個海灘。市政府表示，直到另行通知前這2座海灘都禁止進入。希曼妮茲曾就讀的瓜達拉哈拉大學（University ofGuadalajara）校長，也在事發後發文悼念這名前海洋生物學學生。

近年有研究發現，美國東部及澳洲南部過去20年人類遭鯊魚攻擊次數增長了1倍；美國加州、佛州甚至紐約近期都有鯊魚目擊及攻擊事件，專家認為，海水溫度上升使鯊魚能到過去相對較寒冷海域，進而發生人鯊衝突。

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