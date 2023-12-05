悼念前男友馬修派瑞　影后茱莉亞羅勃茲首發聲

▲影后茱莉亞羅勃茲悼念已故男星馬修派瑞。（左圖／路透／右圖／達志影像／美聯社））



記者張靖榕／綜合外電報導

美國經典影集《六人行》主演之一、男星馬修派瑞（Matthew Perry）猝逝令許多人難過，好萊塢影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）過去與馬修派瑞有過一段戀情，近日她終於在節目上首度對馬修派瑞逝世的消息做出回應。

茱莉亞羅勃茲在節目《今夜娛樂》上首度針對馬修之死發表回應，「任何如此年輕的人驟逝都讓令人心碎，我想，你知道，這讓我們所有人都感激我們所擁有的，然後盡可能地以正向樂觀的方式走下去。」馬修派瑞10月28日於家中浴缸溺斃身亡，享年54歲。

▲茱莉亞羅勃茲客串演出《六人行》，與馬修派瑞發展出一段情。（翻攝X）



1990年代《六人行》爆紅，馬修派瑞與茱莉亞羅勃茲曾短暫交往3個月，當時茱莉亞羅勃茲在影集中客串演出。馬修之後在傳記《朋友、情人與最糟糕的事》（Friends， Lovers and the Big Terrible Thing）回憶兩人的交往時光，「我送給她3打紅玫瑰，卡片上寫著：「唯一比妳可能參加演出還令人興奮的事，是我終於有藉口送花給妳。」

卡片接著寫道，茱莉亞羅勃茲對馬修而言，彷彿她來到這世上就是為了讓世人展露笑容的，「而現在，尤其是我，我笑得就像是一個初次約會的15歲男孩。」

茱莉亞羅勃茲在節目上說，對於當年在《六人行》上和馬修飾演的角色錢德賓（Chandler Bing）共度的時光，所有想法和感受都是美好的。