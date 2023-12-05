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控猶太人說謊！哈瑪斯否認突襲當天「強姦婦女」：說法毫無根據

▲▼ 哈瑪斯10月7日突襲以色列，對音樂節發動攻擊。（圖／CFP）

▲ 哈瑪斯10月7日突襲以色列，對音樂節發動攻擊。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日向以色列發動陸海空大規模突襲，包括發射數千枚火箭彈、更在年經人聚集的音樂節上姦淫擄掠，現場至少發現260具屍體，目擊者更親口證實有婦女慘遭哈瑪斯恐怖分子殘忍性侵。對此，哈瑪斯全面否認上述指控。

根據《CNN》，哈瑪斯在10月7日所發動的恐怖突襲一共造成1200名以色列人死亡，目前以色列警方正在透過法醫提供的證據、影片、目擊者證詞等，調查哈瑪斯襲擊期間是否發生性侵事件，此一舉動再度引發哈瑪斯的不滿與強烈譴責。

哈瑪斯政治辦公室透過Telegram發表聲明，「我們（哈瑪斯）強烈反對、並譴責一些西方媒體與猶太復國主義的合作，這些活動與宣揚乃為毫無根據的謊言和指控，其宗旨在於如何妖魔化巴勒斯坦的抵抗運動；而最新的指控是抵抗運動成員（指哈瑪斯）在10月7日『阿克薩洪水戰役』（Al-Aqsa Flood），如何實施『性暴力』。」

哈瑪斯甚至還在聲明中，否認曾經襲擊「諾瓦音樂節」（Nova festival）上的觀眾。

然而，以色列緊急救援機構ZAKA卻表示，音樂節當天至少有260具受害者的屍體被發現。

據悉，從音樂節中生還的倖存者、39歲的撒東（Yoni Saadon）擁有4名子女，他在接受《星期日泰晤士報》回憶，當時哈瑪斯一共殺死364名音樂節觀眾，儘管自己曾順利台過一劫，不過殘忍血腥的畫面依舊歷歷在目，成為永遠無法抹去痕跡的心靈創傷。

撒東表示，「我看到一名擁有天使臉孔的美麗女子，然而他卻在我面前慘遭8至10名哈瑪斯武裝分子連續毆打、性侵，而哈瑪斯在結束性侵與虐待暴行後，竟然利用一個人開槍射擊她的頭部，無法幫助死者的我只能協助將屍體移往他處，假裝自己也身亡。」

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