美股11月大漲後回檔　華爾街股市收跌

▲美股4大指數全部收挫。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約4日綜合外電報導
美國本週將公布重要的就業數據之前，歷經11月強勁漲勢的華爾街股市今天回檔下跌，4大指數全部收挫。台積電ADR跌1.55%、收97.02元。
道瓊工業指數下跌41.06點或0.11%，收36204.44點。
標準普爾指數下挫24.85點或0.54%，收4569.78點。
那斯達克指數挫跌119.54點或0.84%，收14185.49點。
費城半導體指數下挫44.82點或1.20%，收3693.44點。
▲美股4大指數全部收挫。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約4日綜合外電報導
美國本週將公布重要的就業數據之前，歷經11月強勁漲勢的華爾街股市今天回檔下跌，4大指數全部收挫。台積電ADR跌1.55%、收97.02元。
道瓊工業指數下跌41.06點或0.11%，收36204.44點。
標準普爾指數下挫24.85點或0.54%，收4569.78點。
那斯達克指數挫跌119.54點或0.84%，收14185.49點。
費城半導體指數下挫44.82點或1.20%，收3693.44點。
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