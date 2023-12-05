華爾街：以色列考慮「抽海水淹地下道」　將哈瑪斯逼出地底

▲以色列地面行動擴大至加薩全境。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

以色列宣布將地面行動擴大至加薩全境後，為剿滅巴勒斯坦激進組織哈瑪斯，現在正考慮抽取大量海水灌進遍布加薩的地下通道計畫，如灌蟋蟀一般將敵人哈瑪斯逼出地底。

《華爾街日報》引述美國官員指出，以色列已組裝了一個大型水泵系統，藉由抽取大量海水，將水灌入哈瑪斯錯綜複雜的地下通道網絡並將之暴力摧毀，不僅能破壞地下通道建設，還能將哈瑪斯趕出地底；然而此一策略有一個相當大的代價─加薩的水源供應也會受到影響甚至破壞。

▲大量坦克人員開進南部。（圖／路透）



11月中旬，以色列國防軍（IDF）在巴勒斯坦海灘難民營（al-Shati camp）北部約1英里（約1.6公里）處，完成組裝多個大型海水水泵，每5個水泵就能從地中海抽取大量海水並進行運送灌水。

以哈本月1日停火破局，雙方立刻發生交火，以色列3日更宣布將地面行動擴大至加薩全境，空中火力將會大力支援地面部隊。

哈瑪斯於10月7日大規模突襲以色列南部後，引發以色列報復攻擊，為揪出並擊殺哈瑪斯成員，以色列警告加薩北部清空，平民應往南撤離，如今隨著以色列將攻擊範圍擴大至南部，平民恐受到更大的死傷。