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美政府遭1間諜滲透42年！　前大使效忠古巴稱美國是「敵人」

▲羅查自1981年起就是古巴間諜。（圖／翻攝X）

▲羅查自1981年起就是古巴間諜。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國73歲前駐外大使羅查（Victor Manuel Rocha）被控，自1981年起即為古巴擔任間諜，滲透美國政府長達42年。

綜合外電報導，擔任過一任美國駐玻利維亞大使的羅查，4日出席邁阿密法院法庭，當他的家人入席聆聽時，被告席上的他強忍著淚水。當被問及是否明白所受指控，他回答「我明白」。

司法部長賈蘭德（Merrick Garland）4日表示，羅查的落網揭露了外國間諜對美國政府史上最高層級以及最久的滲透之一。

「那些有幸在美國政府任職的人，都受到我們服務的社會大眾給予極高的信任」，賈蘭德說，「為外國勢力服務的同時，假裝對美國宣誓效忠，背叛這樣的信任是一種將被美國司法部全力打擊的罪行。」

▲現年73歲的羅查稱美國政府是敵人。（圖／翻攝X）

▲現年73歲的羅查稱美國政府是敵人。（圖／翻攝X）

羅查被控為古巴政府謀取利益，他違反美國法律的關鍵是，在未向美國司法部註冊成為外國遊說者的前提下，於美國領土上從事相關行為。羅查被控自1981年11月至今，都在為哈瓦那當局工作。

羅查至少面臨3項犯罪指控，包括串謀充當外國代理人欺騙美國、充當外國政府非法代理人、透過虛假陳述獲得美國護照。司法部指出，本周將會依更多罪名起訴羅查。

助理司法部長史崔頓（Jonathan D. Stratton）表示，羅查應被設為不得保釋，認為他有利用雙重國籍身分潛逃出國的可能，辯護律師則稱若羅查獲得保釋，後續將會全勤出庭。法官將於美東時間周三（6日，台灣時間7日）決定。

在暗處躲藏已久的羅查，去年11月被聯邦調查局（FBI）一名臥底探員透過WhatsAPP找上。臥底探員以「事涉敏感」為由透過電話約羅查面對面交談，雙方在去年11月16日、今年2月17日及6月23日見面，羅查在交談中吹噓自己對哈瓦那當局效忠已久。

在最後一次會面中，臥底探員刻意質疑羅查對哈瓦那的忠誠，羅查氣憤地表示這等於是在懷疑他的男子氣慨。在呈交法庭的報告上寫道，羅查當時說「我很生氣，我氣炸了，你要我說出來，好讓你看看我還夠不夠帶種。」

接著羅查多次說美國就是「敵人」。

被激怒的羅查激動地對臥底探員說，他滲透美國政府的行動非常一絲不苟而且很有紀律。賈蘭德指出，「他不斷吹噓自己的努力帶來的巨大成果，表示『所做的一切極大程度地強化了革命』。」

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