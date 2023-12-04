美國前大使疑當共產黨間諜被捕！　美聯社爆：為古巴政府工作

▲美國國務院退休外交官因刑事指控被捕，據傳原因是他為古巴政府工作。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

曾任美國駐玻利維亞大使的73歲前美國外交官羅查（Manuel Rocha）1日因刑事指控在佛州邁阿密被逮捕，預計4日出庭時將公布更多細節。不過2名知情人士已向美聯社透露，羅查被指控祕密擔任古巴共產黨政府的代理人，為古巴從事間諜工作。

根據美聯社報導，其中一名知情人士表示，美國司法部指控羅查為促進古巴政府的利益而工作。根據美國聯邦法律規定，在美國為外國政府或實體進行政治遊說的人必須向司法部登記。近年美國司法部加強對非法擔任外國說客的刑事執法力度。

報導稱，司法部拒絕發表評論，目前尚不清楚羅查是否有聘請律師，羅查的妻子卡爾拉（Karla Wittkop Rocha）接到美聯社採訪電話時表示「我不需要與你交談」，隨後便掛斷。

Former US Ambassador to Bolivia Manuel Rocha 73, is arrested over claims he is a Cuban SPY https://t.co/bN4NZ0Sofe pic.twitter.com/6RjJvOWRBM — Daily Mail Online (@MailOnline) December 4, 2023

羅查出生於哥倫比亞，在紐約的工人階級家庭中長大，後來相繼在耶魯大學、哈佛大學與喬治城大學取得文科學位，1981年投入外交部門工作，在他25年的外交生涯中經歷過民主黨與共和黨政府執政，他大部分時間是在冷戰時期的拉丁美洲從事外交工作。

羅查2000年至2002年擔任美國駐玻利維亞大使期間，曾經直接影響當地總統大選，當時他在投票前幾周發出警告，如果這個貧窮的南美國家選出曾為古柯草種植者莫拉萊斯（Evo Morales）擔任領導人，美國將切斷對玻利維亞的援助。此「美國主宰式」的發言激怒了當地人民，反而提升了莫拉萊斯的支持率，莫拉萊斯經歷敗選後仍在3年後當選。

除了玻利維亞，羅查曾在阿根廷、義大利、宏都拉斯、墨西哥與多明尼加共和國任職，並曾任白宮國家安全會議的拉美專家。從國務院退休後，羅查開展他的事業第二春，目前他在多明尼加一家金礦業公司擔任總裁，近年也被查出曾擔任煤炭出口公司、與大麻業有關的併購公司、法律事務所以及公關公司等企業的要職。