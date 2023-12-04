氣旋挾暴雨來襲！印度機場跑道淹水　路變漂漂河「沖走整排車」

▲氣旋米強尚未登陸印度，已帶來淹水災情。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度南部受到氣旋米強（Michaung）影響，4日停班停課、多架航班取消，沿海地區已有數千人撤離，各地災情陸續傳出，除了部分地區停電、網路中斷，清奈機場跑道淹大水，街道更是變成漂漂河，車輛接連被洪水沖走，撞成一團。

綜合路透、NDTV報導，米強氣旋目前位置正在孟加拉灣上空，朝印度南部安德拉邦沿海地區移動，預計將在5日上午登陸安德拉邦。儘管氣旋尚未登陸，但已給泰米爾納德邦等地帶來暴雨。

安德拉邦與鄰近的泰米爾納德邦現階段處於高度戒備狀態，當局警告漁民切勿冒險出海。在安德拉邦，當局已針對8個沿海地區疏散接近7000人；在泰米爾納德邦，當局宣布4個沿海地區放假，要求清奈居民除非必要，否則不要冒險外出。

Deeply concerned about the impact of the Cyclone Michaung on Chennai city. I wish and pray for safety and well-being of the people. Stay strong, Chennai. We're with you. Prayers #TakeCareChennai pic.twitter.com/cerOJbIAjf — Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) December 4, 2023

清奈4日上午降下暴雨，大部分地區都被水淹沒，尤其低窪地區災情特別嚴重。依據社群媒體流傳的畫面，街道淹水情況嚴重，一輛輛汽車被強勁水流沖走，好幾台車撞成一團。

清奈機場（Chennai airport）同樣出現淹水災情，依據影片，機場跑道被雨水淹沒，促使當局下令關閉機場至當地4日晚間11時。報導指出，目前已有12個國內航班與4個國際航班取消，另外還有3個國際航班改飛卡納塔卡邦首府邦加羅爾（Bengaluru）。