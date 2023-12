氣旋挾暴雨來襲！印度機場跑道淹水　路變漂漂河「沖走整排車」

▲氣旋米強尚未登陸印度,已帶來淹水災情。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合外電報導

印度南部受到氣旋米強(Michaung)影響,4日停班停課、多架航班取消,沿海地區已有數千人撤離,各地災情陸續傳出,除了部分地區停電、網路中斷,清奈機場跑道淹大水,街道更是變成漂漂河,車輛接連被洪水沖走,撞成一團。

綜合路透、NDTV報導,米強氣旋目前位置正在孟加拉灣上空,朝印度南部安德拉邦沿海地區移動,預計將在5日上午登陸安德拉邦。儘管氣旋尚未登陸,但已給泰米爾納德邦等地帶來暴雨。

安德拉邦與鄰近的泰米爾納德邦現階段處於高度戒備狀態,當局警告漁民切勿冒險出海。在安德拉邦,當局已針對8個沿海地區疏散接近7000人;在泰米爾納德邦,當局宣布4個沿海地區放假,要求清奈居民除非必要,否則不要冒險外出。

