粉裙怪客「捷運行駛中」強行扒開車門　躺月台大鬧！遭星國警調查

▲新加坡一名男子穿女裝搭捷運，試圖在半路開啟車門。（圖／翻攝Reddit／Curiouschibai）

記者張寧倢／綜合外電報導

新加坡大眾捷運系統（SMRT，新加坡地鐵）近日出現一名身穿短版細肩帶背心、粉色長裙的長髮乘客，試圖在列車行進間徒手扒開車門，被請下車後又躺在車站月台大鬧，誇張行徑全被錄影PO網。影片傳開後，他被證實是一名作女裝打扮的男子，網友也挖出事發2天前他也曾用手拉住車廂門，阻擋車門關閉。

根據新加坡亞洲新聞台（CNA）報導，SMRT有限公司總裁藍曉開受訪時證實，網路社群平台上流傳著幾段影片，顯示著同一名乘客試圖撬開捷運車廂門。藍曉開說，事件發生在11月29日下午1時左右，車站工作人員接到通報，一名穿著裙子的男性乘客在列車剛出發時，試圖強行打開車門，「這種行為危及該名乘客與車上其他人的安全。」

網傳影片顯示，男子穿著黑色小背心與粉色長裙，用雙手不斷想往兩側扳開車門，隨著列車緩緩加速，還能看見窗外的樹木與建築物在移動，據亞洲新聞台瞭解，事發列車正在駛向SMRT宏茂橋站。據新加坡新明日報指出，期間有乘客上前勸阻男子，告訴他到了下一站就可以下車，男子卻回答「我想跳車我想死」。

▲男子被請下車後躺在地鐵月台。（圖／翻攝Facebook／Beh Chia Lor）

網友PO出的照片還顯示，一名相同打扮的男子躺在宏茂橋站的月台上耍賴，身旁站著幾名車站人員與新加坡公共交通安全指揮處（TransCom）的官員。藍曉開說，最初SMRT工作人員在車廂內與男子溝通，希望他先下車以避免影響其他人，男子不但不願合作，反應還變得更暴躁，於是才請TransCom派警察來處理。據信他的行為導致了列車延誤數分鐘。

▲男子疑似在事發2天前也曾穿女裝，在捷運上阻止車門關閉。（圖／翻攝TikTok／dennisteodt）

網友也翻出早在事發2天前，TikTok上就流傳過一段影片，一名穿著短版運動背心、粉橘色短裙的乘客站在SMRT車廂內的門邊位置，手上還抱著絨毛娃娃。然而，當警示音響起，車門關到一半，這名乘客突然伸出雙手往反方向拉住其中左側門片，阻止車廂關門，旁邊的乘客都投以異樣眼光。從影片中違規乘客的背影與舉動來看，似乎就是11月29日大鬧宏茂橋站的男子。

據馬來西亞中國報報導，一名自稱認識男子多年的友人爆料，男子住在新加坡北部兀蘭一帶，在公共場所常以女性裝扮示人。據他所知，男子有異裝癖，曾經穿著女性睡衣出現在兀蘭一帶的速食店外，並大聲播放音樂，影響周邊店家做生意。新加坡警方證實已接獲通報，SMRT則正在協助警方進行調查。

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